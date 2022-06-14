Buluşma yerine çağırdıkları kişiyi darp eden 5 kişiden 2’si tutuklandı

Antalya’da eğlence mekanı önünde havaya ateş eden şahsı kovalayan ve ardından telefonla buluşma yerine çağırarak darp edip, üzerindeki eşyaları alan 5 kişiden 2‘si tutuklandı.



Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.T, gittiği eğlence mekanının önünde silahla havaya ateş etmesi sonucu mekan sahibi ve çalışanlarıyla tartıştı. Daha sonra olay yerinden uzaklaşan K.T., kendisini arayan kişiler ile buluşma noktası belirleyerek randevulaştı. Buluşma yerine gelen K.T. ile mekan işletmecileri ve çalışanları arasında arbede çıktı. Burada darp edilen K.T.’nin üzerindeki eşyaları da alan şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde olaya karıştığı belirlenen K.S., S.Ç., M.C., O.Ç.K. ve H.H.K polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.C. ve O.Ç.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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