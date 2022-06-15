Antalya yabancılara konut satışında ikinci sırada Mayıs ayında Antalya’da yabancılara bin 885 konut, toplamda 6 bin 732 konut satıldı Geçen yılın Mayıs ayına göre 4 bin 468 daha fazla konut satıldı

Antalya, Mayıs ayında yabancılara satılan konut sayılarında bin 885 konutla İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Konut Satış İstatistiklerini yayınladı. Verilere göre, Türkiye genelinde Mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı. Antalya’da Mayıs ayında konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre 4 bin 468 artarak 6 bin 732 oldu. Bu satışların bin 16’sının ipotekli, kalanının ise diğer satışlar olduğu belirtildi. Satışların 2 bin 43’ü ilk el, 4 bin 689’u ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.



Antalya ikinci sırada

Yabancılara yapılan konut satışlarında ise Antalya, İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı. Mayıs ayında Antalya’da yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre bin 544 artarak bin 885 oldu. OcakMayıs ayları arasında yabancılara satılan toplam konut sayısının yüzde 27’si Antalya’da gerçekleşti. Antalya’da geçen senenin aynı dönemine göre yabancılara satılan konut sayısı 4 bin 218 artarak 7 bin 302 oldu.

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