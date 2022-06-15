Hasta yatağı hizmetinden 2 bin 510 kişi yararlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yatağa bağımlı hastaların evdeki bakımını kolaylaştırmak ve hastaların konforunu artırmak için uyguladığı tam donanımlı hasta yatağı desteğinden 2019 Nisan ayından bu yana 2 bin 510 kişi yararlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi çeşitli nedenlerle yatağa bağımlı hastaların hayatını kolaylaştırmak için tam donanımlı hasta yatağı yardımlarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü tarafından sağlanan hasta yatakları, yatağa bağımlı hastaların evdeki bakımına katkıda bulunuyor. Hastane tipi tam donanımlı ve kumandalı yatakların çift motoru sayesinde hem sırt hem de ayak kısmı hareket ettirilebiliyor. Böylece hastaların ve ona bakan kişilerin hayatının bir nebze de olsa kolaylaşmasına katkı sağlanıyor.



2 bin 510 hastaya yatak yardımı

Uygulamalarla Antalya’nın 19 ilçesinde 2019’un Nisan ayından bu yana 2 bin 510 vatandaşın hasta yatağı talebi karşılandı. Talebin ardından incelemesi yapılan ve hasta yatağı alması onaylanan vatandaşlara Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hasta yatakları teslim ediliyor. Vatandaşın evine götürülen yatakların kurulumu yapıldıktan sonra kullanımı da anlatılıyor. Ergonomik yapısıyla, yattığı süre boyunca hastanın konforunu sağlayan, hasta yakını için de kolaylık sunan elektronik hasta yatakları yüz güldürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi hasta yatağının yanı sıra geçici süre tekerlekli sandalye kullanması gereken hastalara bu konuda da destek sağlıyor.

Yatağa bağımlı vatandaşlar konforlu bir yatağa kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, hasta yakınları da böyle bir hizmetin kendileri ve bu tür sorunlar yaşayan aileler için çok önemli olduğunu belirtiyor.

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