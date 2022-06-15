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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları yemin ederek mesleklerine ilk adımı attı

İHA

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim Yılı Yemin Töreninde Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Gerontoloji Bölümü mezunları mesleklerine ilk adımlarını attı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları yemin ederek mesleklerine ilk adımı attı

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 20212022 EğitimÖğretim Yılı Yemin Töreninde Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Gerontoloji Bölümü mezunları mesleklerine ilk adımlarını attı.
Tören, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Klasik Müzik dinletisiyle başlayan program, açılış konuşmalarının ardından yemin töreniyle devam etti.

“Tercih edilen önemli bölümler”
Tören açılışında konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz, “Bugün burada sevgili öğrencilerimizin hayat boyu unutmayacakları bir anı birlikte yaşamak için toplandık. Kendilerini tebrik ediyor, hayat boyu başarılar diliyorum. Kendilerinin yetişmesinde emeği geçen ailelerine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Bugün mezun veren her iki bölümümüz de tercih edilen önemli bölümler. Gerontoloji Bölümümüz Türkiye’de 1 numara. Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan hocamız alanında duayen kabul edilen bir isim. Gerontoloji Bölümünün Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine katılmasıyla iş olanakları da arttı. Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz de Üniversitemizde en yüksek puanlı bölümlerden birisi. Her geçen gün daha kıymetli hale gelen bir bölüm. Antalya da zaten cazibesi olan bir yer. Önümüzdeki yıllarda çok daha tercih edilen bir bölüm olacağını düşünüyorum” dedi.

“Zorluklar karşısında yılmayınız”
Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, “Sevgili gençler, hayat sırf meslekten ibaret değil. Gelecekte mesleğinizin yanı sıra diğer önemli yaşam kararlarını da almanız ve yaşamın neredeyse kaçınılmaz olan zorluklarının üstesinden gelmeniz gerekecek. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Ama hiç risk yoksa, hayatın neşesi ve heyecanı olmaz. Zorluklar karşısında yılmayınız. Zorlukları motivasyon aracı sayınız ve başarıyla üstesinden geleceğiniz her zorluğun sizi hedefe yaklaştıracağını unutmayınız. Artık ileriye bakmalısınız. Geleceği planlamalısınız. Planlar bazen tutmaz. Bu sizi yıldırmamalı, yola azimle devam etmelisiniz. Bu konuda Gerontologlar olarak geçmişimiz, tarihimiz ve sizlerden öncekilerin göstermiş olduğu çabalar sizlere yol gösterecektir. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

“Bizleri ve ailelerini her zaman onurlandıracaklar”
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kamarlı Altun, “Bugün Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Gerontoloji Bölümü Programlarından mezun olacak öğrencilerimizi uğurlamak için buradayız. Yemin törenimizin coşkusu yanında, Beslenme ve Diyetetik Bölümü olarak ilk mezunlarımızı vermenin haklı gururunu da yaşıyoruz. Bu gurur sadece üniversitemize, fakültemize ve eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımıza değil çocuklarının bu günlere gelmesinde her türlü fedakarlığı gösteren değerli ailelerine de aittir. Bugün Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ilk mezunları olarak meslek hayatlarına uğurladığımız öğrencilerimiz bundan sonraki süreçte de onlara öğrettiğimiz bilgilerin ışığında elde edecekleri başarılarla bizleri ve ailelerini her zaman onurlandıracaklar” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin 4 yıl boyunca biriktirdikleri anılarından oluşan slayt gösterilerinin de ekrana yansıtıldığı tören, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Gerontoloji Bölümünü öğrencilerinin yemin ederek keplerini havaya atmaları ile son buldu.

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