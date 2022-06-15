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Turizm bölgesine “Antalya-Alanya Otoyolu” dopingi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında iki büyük otoyol projesinin ihale tarihi netleşti

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkânı sağlayacak AnkaraKırıkkaleDelice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos'ta, AntalyaAlanya Otoyolu ihalesinin de 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Turizm bölgesine “Antalya-Alanya Otoyolu” dopingi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında iki büyük otoyol projesinin ihale tarihi netleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkânı sağlayacak AnkaraKırıkkaleDelice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos’ta, AntalyaAlanya Otoyolu ihalesinin de 25 Ağustos’ta yapılacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AnkaraKırıkkaleDelice Otoyolu ve AntalyaAlanya Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Kesintisiz otoyol ulaşımı için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, AnkaraKırıkkaleDelice Otoyolu projesi ile 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale’nin ekonomisinin gelişeceğine dikkat çekildi.

Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna güvenli ulaşım
AnkaraKırıkkaleDelice Otoyolu ihalesinin 24 Ağustos’ta gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, “AnkaraKırıkkaleDelice Otoyolu; 101 kilometre otoyol ve 19 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 120 kilometre uzunluğunda. Otoyol güzergâhı, mevcut Ankara Çevreyolunda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı’nın arasındaki Kızılcaköy mevkiinden başlayacak; Çerikli ilçesinin kuzeyinden KırıkkaleYozgat Devlet Yolu’na bağlanacak. AnkaraKırıkkaleDelice Otoyolu güzergâhı; MarmaraDoğu Anadolu, EgeKaradeniz ve AkdenizKaradeniz koridorları arasında önemli bir köprü özelliğini taşıyor. Otoyol proje ile yük ve yolcu taşımacılığı daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde Ankara’nın doğu ve kuzey koridoruna ve buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarılacak” denildi.
AnkaraKırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolu yoğunluğunun da otoyol projesi ile azaltılacağının altı çizilen açıklamada, proje çerçevesinde 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisinin yapılmasının planlandığı belirtildi.

Turizm bölgesine “AntalyaAlanya Otoyolu” dopingi
Turizm bölgesinde yer alan AntalyaAlanya güzergâhında güvenli ve hızlı ulaşım için otoyol projesine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile start verildiği belirtilen açıklamada, “AntalyaAlanya Otoyol Güzergâhı, Serik Kavşağı’ndan başlayacak. Daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içerisinde Toros Dağları’nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı’nın kuzeyinde Batı Kavşağı’nda sonlanacak” ifadeleri kullanıldı.
AntalyaAlanya Otoyolu'nda 84 kilometre 2x3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2x2 şeritli bağlantı yolu bulunduğu kaydedilen açıklamada, otoyolun toplam uzunluğunun 122 kilometre olduğu vurgulandı. Proje bünyesinde 7 kavşak bulunduğu ifade edilen açıklamada, 8 tünel, 19 viyadük bulunan otoyolun, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinden geçtiğine işaret edildi.

Şehir içi trafiği rahatlayacak
Proje ihalesinin 25 Ağustos’ta yapılacağı duyurulan açıklamada, “AntalyaAlanya Otoyolu, turizme bağlı olarak özellikle yaz aylarında artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılamakla birlikte bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne hizmet edecek şekilde planlandı. AntalyaAlanya Otoyolu projesinin ülkemiz için en önemli katkısının, bölge turizminin gelişimindeki olumlu etkisi olacağı öngörülüyor. Proje ile özellikle trafik güvenliği, can ve mal emniyetinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra, çevre illerden gelen trafiğin şehir içerisine uğramadan transit geçişinin sağlanması, seyahat süresinin kısaltılması amaçlanıyor. Otoyolun hayata geçmesi ile birlikte yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımı en aza inecek” ifadeleri kullanıldı.

“Ülkemizin büyümesi için gerekli altyapı yatırımlarını gerçekleştireceğiz”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, batıdan doğuya kesintisiz bir otoyol ağının hedeflendiğini belirterek, “AnkaraKırıkkaleDelice Otoyolu ve AntalyaAlanya Otoyol Projesi ile bu hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ile büyütme çabaları için gerekli altyapı yatırımlarını planlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Bu çerçevede de Ulaştırma 2053 Vizyonu açıkladık. 2023 yılından 2053 yılına kadar geçen sürede yapılacak yatırımlarla Karayolu Hizmet Düzeyini en üst seviyeye çekerek ‘kesintisiz ve konforlu’ bir ulaşım tesis edeceğiz. 2053'e kadar bölünmüş yol ağının 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağını ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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