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Başkan Tütüncü: “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin göz bebeğidir” Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, KKTC muhtarlarını ağırladı

İHA

Başkan Tütüncü: “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nin göz bebeğidir” Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, KKTC muhtarlarını ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) muhtarlarını ağırlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin göz bebeği olduğunu söyledi.
KKTC Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, KKTC muhtarları ile beraber Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret etti. Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun’un da katıldığı ziyarette Başkan Tütüncü, konuklarıyla meclis salonunda bir araya geldi. Ziyaretin ev sahibi Döşemealtı Muhtarlar Derneği Başkanı Alkan Altun’a teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Kalplere dönük bir çalışma yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. KKTC ile çok güzel bir gönül köprüsü kuruyor. Bu ziyareti çok anlamlı buluyorum. Hem Kıbrıs’tan Antalya’ya yapılan ziyaretler, hem de ilerleyen zamanda Antalya’dan Kıbrıs’a yapılacak ziyaretler, bunların her birinin çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

“KKTC, Türkiye Cumhuriyeti devletinin göz bebeğidir”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin göz bebeği olduğunu da sözlerine ekledi. “KKTC’nin mavi vatanın tam da içerisinde, Doğu Akdeniz’in, milletimizin güvenliği noktasında stratejik olarak çok önemli bir yeri vardır” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Sevgili peygamberimizden bu yana Kıbrıs’ın manevi değeri çok yüksek, çok önemli ve kıymetlidir. Bir yanıyla fetihler kapısıdır. Kıbrıs sadece bir ada değildir, bir adanın da ötesinde hem tarihi değerleri olan, hem stratejik önemi olan çok önemli bir vatan parçasıdır. Türk toprağıdır. Bu bakımdan çok kıymetlidir“ diye konuştu.

“Muhtarlar belediyelerin gören gözüdür”
KKTC muhtarlarına Kepez’i anlatarak konuşmasına devam eden Başkan Tütüncü, muhtarların belediyelerin en önemli çalışma arkadaşları olduğuna da değinerek, “Muhtarlar mahallelerde belediye başkanının, belediyenin gören gözü, işiten kulağıdır. Muhtar vatandaşın taleplerini doğrudan belediyeye iletebileceği, devlet kurumlarına aktarabileceği en önemli köprüdür. Bunun için belediyeler ve muhtarlar arasındaki ilişkiyi güçlü tutmalıyız ki; muhtarlar vasıtasıyla halka çok daha yakın olabilelim. Bu bakımdan muhtarlarımıza çok önem veriyoruz. Muhtarlarımızda kendilerine açılan alanları doldurduğu sürece mahallelerimize hizmetler daha fazla, daha hızlı gelecek” dedi.

Kardeş belediyeye sağlık hizmeti
Kadın muhtar sayısında her geçen gün bir artış olduğunu da belirten Başkan Tütüncü, “Kadın muhtar sayısındaki artış daha da ilerilere gitsin. Kadın muhtarlarımızın ortaya koyduğu, performans, çaba, gayret, başarı çok kıymetli. Örneklerin çoğaltılması lazım” diye konuştu. Kepez Belediyesi ile KKTC Beyarmudu Belediyesi arasında kardeşlik hukuku tesis edildiğini de hatırlatan Başkan Tütüncü, “Gelinen noktada; Kepez’in kendi vatandaşlarına sunduğu ayrıcalıklardan Kıbrıs’taki Belediyelerimizde faydalanmaktadır. Kepez Belediyesi’nin özel hastane konforundaki Belediye Sağlık Merkezi’nin 23 branştaki hizmetlerinden KKTC Beyarmudu nüfusuna kayıtlı vatandaşlarımızda faydalanmaktadır. Buraya baktığınız zaman Kıbrıs’ı görürsünüz, Beyarmudu’nu görürsünüz. Kepez hepimizin evi” dedi.

“Allah herkese böyle anne, kardeş nasip etsin”
KKTC Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de “Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı olarak 55 muhtarım adına göstermiş olduğunuz sıcak misafirperverlikten dolayı çok çok teşekkür ederim. Beyarmudu sosyal tesislerinin hemen yan tarafında bir park alanının ihtiyaçlarının da Kepez Belediyesi tarafından karşılandığını belirtmek isterim. Allah herkese böyle anne, böyle kardeş nasip etsin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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