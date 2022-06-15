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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATSO’dan İtalya’ya ticaret köprüsü

İHA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından olan İtalya ile karşılıklı ticareti geliştirmek amacıyla, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile yeni ve güçlü bir işbirliğine imza atıldığını bildirdi.

ATSO’dan İtalya’ya ticaret köprüsü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından olan İtalya ile karşılıklı ticareti geliştirmek amacıyla, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile yeni ve güçlü bir işbirliğine imza atıldığını bildirdi.
İzmir İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, İtalya Fahri Konsolosu Ramazan Üçdan, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Eren Alpar, ATSO bünyesinde hizmet verecek İzmir İtalyan TSO Antalya Ofisi’nin açılışı ve İtalya Ülke Günü etkinliği nedeniyle Başkan Davut Çetin’i ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, Sayman Üye Ayhan Kızılsavaş ve Genel Sekreter Vildan Demer’in de hazır bulunduğu ziyarette, Antalya ve İtalya arasındaki ticaretle ilgili işbirliği fırsatları görüşüldü.

“Ticaret hacmi arttırılmalı”
Görüşmede konuşan Başkan Davut Çetin, başta tarım ve turizm olmak üzere; mermer, mobilya, sağlık turizmi, yat üretimi sektörlerinde Antalya ve İtalya arasında işbirliği imkânlarının olduğunu belirtti. Hizmete girecek Korkuteli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dolayısıyla öncelikli olarak mermer sektöründe bir heyet organizasyonu yapılabileceğini belirten Başkan Çetin, “İki Odanın birlikte çalışmasıyla ortak sektörlere eğilerek, Antalyaİtalya arasında ticaret hacmi arttırılmalı” şeklinde konuştu.
Toplantıda konuşan İzmir İtalyan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba da Türkiye’nin İtalyan firmalar için çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu kaydetti. İtalyan firmaların Türkiye’nin tüm illerindeki potansiyeli görmeleri için çalıştıklarını belirten Alba, “İzmir İtalyan TSO olarak faaliyetlerimizi farklı illere yaymak istiyoruz. Antalya’nın İtalyan firmalar için önemli bir lokasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple ATSO bünyesinde bir temas noktası olması bizim için çok önemli” dedi.

İzmir İtalyan TSO Antalya Ofisi hizmete girdi
Ziyaret çerçevesinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği arasında bir işbirliği protokolü de imzalandı. Protokol çerçevesinde, ATSO hizmet binasında bir temas noktası olarak hizmet verecek, İzmir İtalyan TSO Antalya Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Ofisin açılışında konuşan Başkan Davut Çetin, "ATSO Dış İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösterecek bu ofis için çalışma arkadaşımız Gözde Medford’u görevlendirdik. Antalya’da, İtalya ile ticaret yapmak isteyen firmalarımız için bu ofis önemli bir iletişim noktası olacak. İtalya pazarı ile ilgili bilgi edinmek isteyen bu pazarla ilgili sorulara cevap arayan, pazara girmek isteyen üye firmalarımızı Ofisimiz ile iletişime davet ediyorum" dedi.

İtalya Ülke Günü düzenlendi
Açılışın ardından ATSO Konferans Salonu’nda "İtalya Ülke Günü" etkinliği düzenlendi. Üyelerin yoğun olarak katılım gösterdiği toplantıda, İtalya ve Antalya arasındaki yatırım ve ticari işbirlikleri ele alındı. Yapılan işbirliği çerçevesindeki ilk etkinlik olarak düzenlenen İtalya Ülke Gününde, İtalya ile karşılıklı ticaret, İzmir İtalyan TSO Derneği Antalya Ofisi’nin İtalya ile iş yapmak isteyen firmalara yönelik sağlayacağı hizmetler, İtalya ile ticaretin geliştirilmesine yönelik fırsatlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Etkinliğin ardından üye firmalar İzmir İtalya Konsolosu ve İtalyan TSO yetkilileri ile birebir tanışma ve sohbet etme imkânı buldu.

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