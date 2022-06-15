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Eski eşi ile kayınbiraderini vuran sanık: Amacım, yaşadığım acıları Bilal'in de yaşamasıydı

DHA

Eski eşi ile kayınbiraderini vuran sanık: Amacım, yaşadığım acıları Bilal'in de yaşamasıydı


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ayrıldığı eşi Güllü Akman'ı (25) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına tedavi gördüğü için katılamayan Onur Duygulu (25), hastaneden çıkarak geldiği adliye önünde, kendisini kolundan vuran eski kayınbiraderi Bilal Akman'ı (23) tabancayla yaraladı. Bilal Akman´ı yaraladığı gerekçesiyle hakkında açılan davada hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Duygulu, "Amacım, yaşadığım acıları Bilal'in de yaşamasıydı" dedi.
Antalya'da bir özel hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Güllü Akman, internetten tanıştığı Onur Duygulu ile 1,5 aylık arkadaşlığın ardından 17 Ekim 2020 tarihinde evlendi. İddiaya göre Onur Duygulu sürekli alkol almaya ve Güllü Akman'a şiddet uygulamaya başladı. 7 aylık hamileyken de şiddet gören Güllü Akman, 15 Haziran 2021 tarihinde eşi tarafından evden atıldı. Akman, Muratpaşa ilçesinde yaşayan ailesinin yanına sığındı. Onur Duygulu, zaman zaman gelip eve dönmesi için Akman'ı ikna etmeye çalıştı ancak boşanma davası açıldı. Mahkeme, 17 Kasım 2021 tarihinde çiftin boşanmasına karar verdi.
Onur Duygulu, 30 Ocak günü saat 06.00 sıralarında Güllü Akman'ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan Güllü Akman'ın önce ellerini tutup ardından pompalı tüfeği başına dayayan Onur Duygulu, genç kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Güllü Akman'ın kapıyı kapatmak istemesi üzerine Duygulu, pompalı tüfekle ateş etti. Akman sağ kol ve omuz bölgesinden yaralandı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Süleyman Akman, eski damadını ateş ederek yaraladı. Eski kayınbiraderi Bilal Akman ise yanına gittiği Duygulu'yu tüfekle kolundan vurdu.
Olayda ağır yaralanan genç kadın, götürüldüğü hastanede koldan uzanan sinirlerin koptuğunun belirlenmesi üzerine 5 ameliyat geçirdi. Ağır yaralanan Onur Duygulu ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GELDİĞİ ADLİYE ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ
Onur Duygulu, 5 Nisan tarihinde 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hastanede tedavi gördüğü için katılamadı. Onur Duygulu'nun annesi A.D. (58), duruşmada oğlu ve eski gelininin evliliğindeki fotoğrafları mahkeme heyetine sunmak istedi. Onur Duygulu, arkadaşı Ramazan Aydın'ın yardımıyla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden çıkıp, tekerlekli sandalyeyle Antalya Adliyesi yakınında bulunan kafeye geldi. A.D., tanıklık yapamayacağının söylenmesi üzerine duruşmadan çıkarak kahvaltı için bir kafeye gitti. Bu sırada A.D. ile oğlu Onur Duygulu telefon görüşmesi yaptı. Tekerlekli sandalye ile adliyenin çıkış kapısına yönelen Onur Duygulu, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak, duruşmadan çıkan Süleyman Akman, Güllü Akman ve kardeşleri Bilal Akman ile Kübra Akman'a ateş etmeye başladı. Saldırıda Bilal Akman bacağından vuruldu. Adliyede görevli polis ekipleri, tekerlekli sandalyedeki Onur Duygulu ile kendisine tabancayı verdiği iddia edilen arkadaşı Ramazan Aydın'ı gözaltına aldı. Kanlar içinde kalan Bilal Akman, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Onur Duygulu'nun Bilal Akman ve Süleyman Akman'ı 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık Ramazan Aydın'ın 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız silah satın alma ve bulundurma', A.D.'nin de 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan cezalandırılması istendi.
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Onur Duygulu, Ramazan Aydın ile tutuksuz sanık A.D. ve taraf avukatları katıldı. Tekerlekli sandalyeyle salona gelen Onur Duygulu savunmasında, yeni doğan kızının kendisine gösterilmemesi nedeniyle birden fazla kere şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Boşandıktan sonraki süreçte eşinin yine çocuğunu göstermediğini savunan Onur Duygulu, kendisiyle görüşmek için evlerine çağıran eski kayınbiraderi Bilal Akman ile aralarında bıçaklı kavga çıktığını, her ikisinin de yaralandığını belirtti. Kendisinin çağrılması üzerine çocuğunu görmek için eski kayınpederinin evinin önüne gittiğinde eline tüfek tutuşturulduğunu ve kamera kaydına alındığını savunan sanık, Süleyman Akman'ın üst kattan kendisine ateş etmesiyle yaralandığını, bu sırada elindeki tüfeğin ateş aldığını iddia etti. Duygulu, bu sırada eski kayınbiraderi Bilal Akman'ın da yanına gelip kolundan tüfekle vurduğunu söyledi.
'BEN ONUN ERKEKLİĞİNİ BİTİRDİM' İDDİASI
Hastanede tedavi olurken gazetelerde kendisinin 'koca müsveddesi' olduğu ve çocuğuna bakmadığı yönünde haberler yayımlandığını öne süren Duygulu, Süleyman Akman'ın da yaşadığı mahalleye giderek "Ben onun erkekliğini bitirdim, bu bir namus meselesi" dediğini ileri sürdü. Duygulu, olay günü yattığı odadaki tuvalet klozetinin yanında bulduğu tabancayı yanına alarak, refakatçisi sanık Ramazan Aydın'la hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıkıp, adliye önüne geldiklerini belirtti.
'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'
Amacının öldürmek olmadığını söyleyen Duygulu, "Öldürmek olsaydı, yakın mesafeden ikisini de öldürürdüm. Amacım, yaşadığım acıları Bilal'in de yaşamasıydı. Çünkü Bilal'in tüfekle kolumdan vurmasını unutmuyordum" dedi. Tutuklu sanık Ramazan Aydın ise Onur Duygulu'nun çocuğunu görmek istemesi üzerine doktorlarından izin alarak Antalya Adliyesi'ne getirdiğini belirterek, olay sırasında sanıkta silah olduğunu bilmediğini, silahı da kendisinin temin etmediğini iddia etti.
Duruşma, ifadelerin alınmasının ardından ertelendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2022-06-15 15:59:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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