Terliklerini karaya bırakıp tekneleriyle dünya turuna çıktılar Halatların kesilmesiyle uzun yolculukları başlayan çift, dünya turunu en az 5 yılda tamamlamayı planlıyor ‘Kekova’ adlı tekneleriyle Kaleiçi Yat Limanı’ndan açılan çifti, sevdikleri uğurlamaya geldi

Antalya’da yaşayan avukat Sezgin Tekin (63) ile eşi emekli öğretmen Betül Tekin (59), ‘Kekova’ adındaki tekneleriyle tarihi Kaleiçi’nden açılarak dünya turuna çıktı. En az 5 yıl sürmesini planladıkları yolculukları öncesi terliklerini karada bırakan Tekin çifti, sevdikleriyle vedalaştıktan sonra teknenin halatlarını kesip denize açıldı.

Küçüklüğünden bu yana tekneyle dünya turu hayali yaşayan avukat Sezgin Tekin, emekli öğretmen eşi Betül Tekin ile birlikte hayalinin startını dün Kaleiçi Yat Limanı’nda verdi. Muratpaşa Belediyesi’nin de sponsorluk yaptığı tur öncesi, Tekin çifti 17 metrelik Kekova adlı tekneleriyle limana geldi. Çifti uğurlama törenine yakınları ve dostlarının yanı sıra Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da geldi.



“Gıpta etmemek mümkün değil”

Uğurlama töreninde konuşan Başkan Ümit Uysal, daha önce Hasan Şirin’in gerçekleştirdiği dünya turunu Tekin ailesinin gerçekleştiriyor olmasının gelecek kuşaklara örnek olduğunu ifade etti. Uysal, “Onlar hayallerinin götürdükleri yere, yüreklerinin götürdükleri yere cesaretle gidiyorlar. Gıpta etmemek mümkün değil” dedi.



“En az 5 yıl dönmeyi düşünmüyoruz”

Oldukça mutlu olduklarını dile getiren Sezgin Tekin, “Çocukluğumdan bu yana aklımdan hiç çıkmadı. Zamanla yaşamımızın bütün planını ona göre yapmaya başladık. Eşim de gönüllü katılıyor. Dünya gezisi diye çıkıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar, bayrağımızı ve ülkemizi nerelerde tanıtabilirsek o kadar çok mutlu olacağız. En az 5 yıl sonra dönmeyi düşünüyoruz ancak ucu açık” diye konuştu.

Yolculukları esnasında yaşayacakları olumsuzluklara karşı tedirginlik yaşamadıklarını da belirten Tekin, “Öyle bir tedirginliğim yok. Elbette böyle planlar yaparken kötü şeyler olabilir diye düşündük. Korsan vakalar var ama her şeyden korkarak hiçbir şey yapamazsınız. Ama varsa öyle bir kaderiniz, yaşarsınız” ifadelerini kullandı.



“Dünyanın her yeri görülmeye değer”

Eşinin hayaline ortak olduğu için kendisinin de mutluluk yaşadığını aktaran Betül Tekin de “İnşallah sağlıkla sıhhatle gider, döneriz. Dünyanın her yeri görülmeye değer” dedi.



Terliklerini karada bıraktılar

Dostlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekinen Tekin ailesi, terliklerini karaya bırakıp tekneye bindi. İlk halat Ümit Uysal tarafından, diğer halatlar da Tekin ailesinin dost ve yakınları tarafından kesildi. Demir alan çift, ardından Akdeniz’e açılarak uzun sürecek turlarını başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.