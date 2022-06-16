Alanya'da turuncu bayraklı hijyenik işletmeleri belli oldu

Alanya'da 19'uncu kez düzenlenen Turuncu Bayrak Hijyenik İşletme projesinde başarı elde eden 158 işletme ödülü almaya hak kazandı.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ve başvuru esasına dayanan “Turuncu Bayrak Hijyenik İşletme” projesinin ödül töreni gerçekleştirildi. Projeye dahil olan işletmeler 1 yıl boyunca Alanya Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından denetime tabi tutuldu. Teknik incelemenin sonucunda tüm hijyenik kriterlerini tamamladığı tespit edilen ve bu hijyenik şartların sürekliliğini sağlayabilecek kanaati oluşturan işletmeler Turuncu Bayrak almaya hak kazandı. İşletmeciler ödüllerini Alanya protokolünün ellerinden aldı.

Turuncu Bayrak almaya hak kazanan işletmelere teşekkür eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yıllardır şehirde bir marka haline gelerek turizmde ve tanıtımda yerini alan Turuncu Bayrak, işletmeler ve tüketiciler için hijyenin sembolü niteliği taşıyor. Ülkemizde Avrupa Mutfak Mirası’na üye olan ve lisans alan iki şehir vardı. Birisi Alanya, birisi Gaziantep. Şimdi Dünya Mutfak Mirası’na üye olup temsiliyetini alan yine Alanya. Ülkemizde yürütülen gastronomi çalışmalarında Alanya Belediyesi’nin yetkisi ve iştirakiyle olacak. Başladığımız yer ile bugün geldiğimiz nokta ortada. Bu şehirde yaşayan herkes için gayret gösteriyoruz. Her geçen yıl büyüyen hizmet sektörümüzü korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. 2004 yılında başlatılan bu projenin şehrin her kesimine katkı sağlaması için uğraş veriyoruz” dedi.

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