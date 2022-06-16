Başkan Ulutaş, çiftçi kupası futbol turnuvasında forma giydi

Antalya'nın Demre ilçesinde düzenlenen "1. Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası"na katılan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ÇiftçisporBeypakspor maçında forma giydi.

Demre Ziraat Odası Başkanlığınca organize edilen turnuvada yer alan takımların oyuncuları, çiftçilerden oluştu. Turnuva çerçevesinde Çiftçispor ile Beypakspor karşılaştı. Takımlar, sahaya üzerinde “Çiftçi milletin efendisidir” yazılı pankartla çıktı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da karşılaşmada Çiftçispor formasıyla mücadele ederek çiftçilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Ulutaş yaptığı açıklamada, sporun sağlıklı yaşamın bir parçası olduğunu belirtti. Kaş Belediyesinin spora ve sporcuya verdiği önemi vurgulayan Başkan Ulutaş, “Spora yönelik yatırım ve faaliyetler çerçevesinde ilçemize yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapıyoruz, halı sahalar kazandırıyoruz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza sağlıklı ve spor dolu günler temenni ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

20 takımın katıldığı turnuva, bir ay süreyle devam edecek.

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