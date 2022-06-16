Antalya OSB sanayicisine KVKK zirvesi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sanayiciler, Akdeniz Kişisel Verileri Koruma Zirvesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında bilgilendirildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi ile Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde, Akdeniz Kişisel Verileri Koruma Zirvesi düzenlendi. Tüm gün süren zirvenin ilk oturumu Türkiye Bilişim Derneği İkinci Başkanı Mehmet Ali Yazıcı moderatörlüğünde, KVKK İdari ve Teknik Uyum Referans Uygulamalar konu başlığında gerçekleşti. İkinci oturumda “KVKK İdari ve Teknik Uyum Erk ve Yönlendirici Kuruluş Değerlendirmeleri” katılımcılar ile buluşurken, günün son ve üçüncü oturumunda “KVKK Güncel Durum Analizi ve Hukuki Değerlendirmeleri” ele alındı. Oturum aralarına, Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Ali İnceefe ile Dijital Strateji ve İnovasyon Danışmanı Mustafa İçil, özel sunumlar yaptı.



“Enformasyon ihtiyacı karşılandı”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Denetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Akdeniz Kişisel Verileri Koruma Zirvesi ile Türkiye’nin bu alandaki enformasyon ihtiyacını karşılamaya yönelik önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. KVK uzmanlarını Antalya OSB’de ağırlayarak, paydaşların ve sanayicilerin, ilgili kurumlarla temasını gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Kasapoğlu, “KVKK’ya istinaden özel sektör ve kamuda ortaya çıkan bilgi ve yönlendirme ihtiyacımızın, ilgili kurumlarca bu zirvede karşılanıyor olması Antalya’mız için bir değerdir. İşin uzmanlarını Antalya OSB’de ağırlayarak paydaşlarımızın ve sanayicilerimizin bu alandaki ilgili kurumlarla temasını gerçekleştirmek; üzerimize addettiğimiz hizmet misyonumuzun bir sonucudur. Akdeniz Kişisel Verileri Koruma Zirvesi organizasyonu eğitimfarkındalık programlarımız çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz 280’inci programımız olup, bugün burada davetimize iştirak ederek organizasyonumuza değer katan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul Barosu ve Antalya Barosu’nun katkıları ile gerçekleşen zirveye Antalya OSB Denetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, Bilgisayar Mühendisleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fehmi Özkaner, Türkiye Bilişim Derneği İkinci Başkanı Mehmet Ali Yazıcı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı Ersin Can, baroların komisyon başkanları ile konunun uzmanları katıldı.

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