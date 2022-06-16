Üreten kadınların ürünleri müşterilerle buluştu

Antalya’da kadınların el emeği ürünlerini satabileceği Kadın Kooperatifleri Satış Alanı, İsmet İnönü Kent Parkı içerisinde açıldı. Kadınların ürettiği doğal ürünler, Antalyalılardan yoğun ilgi görmeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ‘Yerelden Kalkınma’ ilkesiyle desteklediği kadın kooperatifleri, ürettikleri reçel, tarhana, erişte, mantı, makarna, sirke gibi el emeği doğal ürünleri, artık daha kolay tüketiciyle buluşturuyor. Satışa sunulan ürünler Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliği ile yürütülen ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar’ projesi bünyesinde Korkuteli’nde kurulan üretim tesisinde üretiliyor.



“19 ilçede yaygınlaştırmak istiyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, yerelden kalkınma projelerini önemsediklerini söyledi. Yerelde üretilen ürünlerin daha kolay son tüketiciye ulaşmasını istediklerini dile getiren Güven Ulutekin, “Büyükşehir Belediyesi ve BAKA işbirliğiyle yürüttüğümüz projemiz bugünlere kadar geldi. İlk olarak Korkuteli’nde bir üretim atölyesi kurduk. Aynı noktada bir de satış alanı oluşturduk. Antalya merkezde de eskiden aşevi olarak kullandığımız yeri de üretim merkezi haline getirdik. İsmet İnönü Kent Parkı içerisinde Emekli Kahvemizin yanındaki binayı satış alanı olarak düzenledik. Bu projemizi daha çok geliştirmek istiyoruz. Emekli Kahvelerimizde, belediye şirketlerimize ait işletmelerde satış üniteleri oluşturacağız. Burada kadınların kendi aile ekonomilerine katkı sağlamalarını istiyoruz. Amacımız bu projeyi Antalya’nın 19 ilçesinde yaygınlaştırmak” dedi.



“Doğal ürünler tüketiciyle buluşuyor”

S.S. Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Dudu Kocabaş ise daha önce Antalya merkezde satış alanlarının olmadığını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanı kooperatiflere tahsis ettiğini söyleyen Dudu Kocabaş, “Kooperatifimizde kadınlarımızın ürettiği ürünleri halkımıza ulaştırabiliyoruz. Daha güvenilir ve doğal ürünler üreterek, vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Burada halkımız aynı zamanda günlük sıcak atıştırmalık ürünlerde bulabilecek. Salça, reçel, mantı, yağ, makarna, bal, sirke peynir gibi birçok doğal ürüne ulaşmaları mümkün” diye konuştu.



Alışveriş yapanlar memnun

Büyükşehir Belediyesi Kadın Kooperatifleri Satış Alanı’ndan alışveriş yapan Gülsüm Akın fiyatların uygun olduğunu belirterek, “Kadınların böyle projelerinin desteklenmesi lazım. Alışverişi yaptım, fiyatlar gayet uygun. Marketlerden aldığımız ürünlerin içeriğini tam bilemiyoruz. Ancak burada el emeği, doğal ürünler alıyoruz” dedi. Projeyi çok güzel bulduğunu ifade eden Nermin Görçimen, kadın kooperatiflerinin sayısının artması ve ürettikleri ürünlerin tüketiciye direk ulaşması gerektiğini vurguladı.

Zöhre Durmuş ise Büyükşehir Belediyesi’nin böyle projelerle kadınlara destek vermesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

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