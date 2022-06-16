Alanya Belediyesi maden kalker ocağında üretimi 2 katına çıkardı

Alanya Belediyesi Maden Kalker Ocağı’ndaki araç filosuna ve teknolojik makinelerine yenilerini ekleyerek, üretim performansını arttırıyor.

Alanya Belediyesi, yol, asfalt, dolgu, altyapı, üstyapı, inşaat, beton hizmetlerinde kullanacağı kum ve çakıl gibi ham maddeyi üreten, kırmaeleme tesisi Maden Kalker Ocağı’ndaki üretimini, araç filosuna eklenen paletli kepçeler, lastik tekerlekli yükleyiciler ve kamyonlarla yüzde 50 oranında yükseltti. Alanya Belediyesi Maden Kalker Ocağı’nda üretim kapasitesini arttırmak adına 5’i kamyon, 1 adet lastik tekerlekli yükleyici olmak üzere 6 yeni araç filoya eklendi.

4 farklı boyutta kırma taş ürün elde edilen Taş Ocağı’nda 12 personel çalışıyor ve yıllık ortalama 400 bin ton üretim kapasitesiyle hizmet veriliyor. Maden Kalker Ocağı, belediye hizmetlerinin maliyetini düşürerek, aynı zamanda daha hızlı, kaliteli ve daha ucuz hizmet sağlamış oluyor.



"Hem kalitemizi hem de hızımızı arttırdık"

Maden Kalker Ocağı’nda incelemelerde bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Şu anda tesisimiz öyle bir hale geldi ki Alanya bölgesindeki gerek kamu kurum kuruluşlarında gerekse de özel sektörler arasında en büyük AGREGA tesisi olarak hizmet veriyor. Yeni almış olduğumuz, loder ve 5 adet kamyonumuzla beraber buradaki üretim ağımızı hem güçlendirdik hem de üretim kapasitemizi 2 katına çıkartarak günlük 3 bin ton üretim yapmaya başladık. Burada ürettiğimiz malzemeyi hem asfalt şantiyemizde hem beton santralimizde hem de bölgenin çeşitli temel altyapı çalışmalarında kullanıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız her işi daha iyi ve daha kaliteli yapabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Alanya’mıza hem maliyet açısından hem zaman açısından hem de kaliteli ve konforlu hizmet edebilmek adına güzel işler çıkardığımıza inanıyorum.”

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