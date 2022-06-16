Ağva Deresi kenarındaki çalışmalarda sona geliniyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Ağva Deresi çevresi, ilçe halkına daha iyi bir yaşam alanı sunmak amacıyla yenileniyor.

Kemer Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çamyuva Mahallesi’ndeki Ağva Deresi’nin kenarında bisiklet ve yürüyüş yolları, bordür döşeme, koşu yolu, baskı beton, çevre düzenlemesi, sulama ve aydınlatma çalışmaları, reglaj, yağmur suyu drenaj hattı ve çardak yapımlarını son hızıyla sürdürüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, daha önce ihaleye çıkılan ve uygulamaya başlanılan toplam 9 bin 900 metrekare yeşil alanın olacağı çalışmaların son hızla sürdüğüne vurgu yaptı. Topaloğlu, vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği alanlar oluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.



“Koşu ve yürüyüş yolları yapılacak”

Başkan Topaloğlu, Ağva Deresi kenarındaki çalışmalarda artık sona doğru gelindiğini hatırlatarak, “Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. İlk günkü aşkla ve heyecanla işimizin başındayız ve Kemerimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Buradaki çalışmalarımız sonucunda, refüjden dere tarafına doğru 2,5 metre genişliğinde bin 140 metre uzunluğunda 2 bin 850 metrekare alanlık bisiklet, 2 metre genişliğinde bin 140 metre uzunluğunda 2 bin 280 metrekarelik koşu ve 3 metre genişliğinde 4 bin 100 metrekarelik yürüyüş yolu yapılacak” dedi.

Alan içerisinde çocuk oyun gruplarının da yer alacağını aktaran Topaloğlu, “Çalışmalarımız tamamlanınca alanımızda spor aletleri, kamelyalar, oturma alanları, çeşmeler, çöp kovaları da yer alacak. Vatandaşlarımızın rahatça vakit geçirebileceği bir alan oluşturacağız. Ayrıca burada 28 araçlık otopark ve 17 bisikletlik bisiklet park yeri olacak” diye konuştu

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