Fuhşa zorlanan Malika'yı öldüresiye döven sanığa 13 yıl hapis cezası



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da fuhşa zorlanan Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva'yı öldüresiye dövdükten sonra yol kenarına atan Mustafa Yıldız'a (54),13 yıl hapis cezası verildi.

Kırgızistanlı Malika Nootieva, iddiaya göre, garson olmak için bir arkadaşı aracılığıyla 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya geldi. Nootieva'yı arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek fuhşa zorladı, Mustafa Yıldız da dövdükten sonra çantası ile eşyalarını alıp, AntalyaKorkuteli kara yoluna attı. Gözaltına alınan Mustafa Yıldız, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

7 KEZ AMELİYAT OLDU

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nootieva, 3 beyin, 4 kez de estetik olmak üzere 7 ameliyat geçirdi. Nootieva 58 gün sonra taburcu edildi. Babası Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva ile birlikte 1 ay Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllülerince konuk edilen Nootieva, 15 günlük fizik tedavi sonrası yürümeye başladı. Nootieva, daha sonra ailesiyle ülkesine döndü.

SON KEZ HAKİM KARŞISINDA

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 22'nci duruşmaya, 1,5 yıl hapiste kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Mustafa Yıldız ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Yıldız, "Alkollüydüm, pişman oldum. Araçla geriye döndüğümde Malika yoktu. Benden sonra başka bir araç, alıp hastaneye götürmüş" dedi. Mustafa Yıldız, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapse mahkum edildi. Yıldız'a 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak nitelikli yağma' suçundan ise ceza verilmedi.

'KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ'

Duruşma sonrası açıklama yapan Malika Nootieva'nın avukatı Enis Ziyalı, karara itiraz edip istinafa taşıyacaklarını söyledi. Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert ise "Karar duruşmasında bizi üzen bir sonuçla karşılaştık. Çünkü sanığın nitelikli yağmadan ve hürriyeti yoksun bırakmadan ceza almadığına şahit olduk. Malika memleketine döndü ama hala yüzde 100 sağlığına kavuşamadı" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-06-16 15:29:35



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