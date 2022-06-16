Olympos´ta tatil yaşam köyü kapılarını açıyor



ANTALYA, (DHA) Gözde turizm merkezlerinden Antalya´nın Olympos bölgesinde yapımı tamamlanan ve içerisinde sağlık merkezi de bulunan Olympos Health Resort 1 Ağustos´ta misafirlerine kapılarını açıyor. Doğayla iç içe terapi ve tatil yapma fırsatı sunacak olan sağlıklı yaşam tatil köyünde tatilcilere birçok aktivite de sunulacak.Dünyanın birçok eski medeniyetine ev sahipliği yapan Olympos Antik Kenti´nin hemen yanı başında çam ormanlarıyla çevrili Olympos Health Resort dünyada sağlık turizminin ve tatilin merkezi olmayı hedefliyor. Tatil ve yaşam köyüne ilişkin bilgi veren Olympos Health Resort Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Başak, "Dünya mutfağını bünyesinde barındıran restoranları, spa merkezi, bay ve bayan havuzları, uzman eğitmenler eşliğinde spor yoga ve reyti seansları, suit, suit teras, villas garden, villas selectum, villas superior garden, villas premium pool , villas prime ve villas Exclusive pool kategorileri ve sağlık merkezi ile tüm imkanlara sahip olan sağlıklı yaşam tatil köyümüz, yüksek hizmet kalitesiyle hem bedeni hem de ruhu dinlendirme fırsatı sunacak" dedi."ALKOLSÜZ ULTRA HERŞEY DAHİL HİZMET"Dinlenme, arınma, eğlence, spor ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin tercihi olacaklarını belirten Başak, Olympos Health Resort´ta , alkolsüz ultra her şey dahil hizmet verileceğini aktardı. Şehrin stresinden ve kirliliğinden uzak, tatil ve sağlık hizmetlerini bir arada sunduklarını vurgulayan Başak, "Tatilciler, muazzam deniz manzarasında, çam ağaçlarıyla sarılı ormanda, sabah sporu ve yürüyüşü yapabilecek. Geleneksel Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfağından da yemeklerin ikram edileceği Olympos Health Resort´ta yat turu, at binme, yoga, su sporları ve ATV turları gibi aktiviteler de yer alacak" diye konuştu.Türkiye turizminin geleceğinin sağlık turizmde olduğunu, dünyada yeni trendin arınma, tedavi, spor aktiviteleri bünyesinde barındıran tatil konseptinin olduğunu belirten Olympos Health Resort Yönetim Kurulu üyesi ve Hukuk danışmanı Avukat Zeynep Başak, "Bu konseptin öncüsü olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ayrıca sağlık turizmi için yurt dışında ülkemize ve sağlıklı yaşam köyümüze gelecek olan misafirlerimizin gerek acentalar nezdinde gerekse de sigorta kuruluşları ile ilgili gerekli hukuki alt yapısı için gerekli olan tüm çalışmaları yapıyoruz. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla güven içerisinde ülkemize ve sağlıklı yaşam köyümüze gelebilecek" ifadelerini kullandı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya / Merkez DHA

2022-06-16 15:45:02



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