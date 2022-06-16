Alanya'da iskele bölgesindeki huzur ve güvenliğin sağlanması çalışmaları

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Balıkçılar Kooperatifi ile iskele bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için yapılması gereken çalışmalar ele alındığı toplantıda buluştu. Başkan Yücel “Bizim tek isteğimiz bölgede huzur ve güvenin hakim olması” dedi.

Alanya Balıkçılar Kooperatifi yönetiminde yaşanan değişiklik sonrası Alanya Belediyesi ile iş birliği ve dayanışma içinde çalışmaktan mutlu olduklarını belirten Alanya Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay “Biz iskele bölgesinin geçmişte olduğu gibi Alanya’nın en güzel yeri olması için gayret edeceğiz, bu konuda da en büyük destekçimiz Alanya Belediyesi, Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alanya Liman Başkanlığı’nın sorumluluk alanında bulunan bölgede huzur ve güvenliğin hakim olması için kurum olarak ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini kaydeden Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan “Hiçbirimiz burada kalıcı değiliz görev ve sorumluluk makamında olduğumuz sürede yaptıklarımız çocuklarımıza bırakabileceğimiz en önemli değer olacak, biz buralardan gittiğimiz zaman iyi anılarla anılmak hepimizin görevi” açıklamasında bulundu.

“Huzur ve güven istiyoruz"

Alanya Belediyesi’nin iskele bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanmasından başka hiçbir beklentisinin bulunmadığını kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bizim başka hiç bir beklentimiz yok, sadece Alanya’nın en özel yerinde huzur ve güvenli bir şekilde insanımızın gezip dolaşabilmesidir. Halkın yararına olacak her çalışmada yanınızda olacağız. Önümüzdeki günler kent meydanının 1. etabı için ihale yapacağız yeni düzenleme ile birlikte bölge daha güzel bir hale gelecek. 1 yılda yaklaşık 2 milyon kişi bot turlarından faydalanıyor, bu esnaflarımızı da mağdur etmeyecek bir düzeleme yaparak vatandaşın hizmetine sunacağız” dedi.

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