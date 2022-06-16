Bakan Yardımcısı Tiryaki: Orman yangınlarının yüzde 90'ı ihmalden



Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Yangınlarımızın ne yazık ki yüzde 90'ı insanlarımızın ihmalinden, çok az bir kısmı da kasıtlı meydana geliyor" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, geçen yıl Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 10 günde söndürülen orman yangını sonrası personele ve yangın anında sahada görev alacak gönüllülere eğitim veriyor. Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde devam eden eğitimlerde, bugüne kadar 20 bin Orman Genel Müdürlüğü personeline eğitim verildi. Yangın söndürme çalışmalarında, haber servisi yapan basın mensuplarına da olası durumlarda hem yangından korunma hem de müdahalenin nasıl yapılacağı 1 günlük eğitimle anlatıldı. Basın mensupları, üzerlerinde 'gönüllü' yazan kıyafetleri giydikten sonra arazözlerle ilgili bilgi aldı. Arazözlere binerek eğitim parkuruna giren basın mensupları, zorlu arazide arazözlerin nasıl ilerlediğini deneyimledi. Havuzdan su alan helikopteri de yakından inceleyen gazeteciler, eğitimi bitirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile şube müdürleri de eğitimi yakından takip etti. Yangın sezonuna teşkilat olarak hazır olduklarını belirten Bakan Yardımcısı Tiryaki, yangının çıkmaması için önlemlerin halk tarafından da üst seviyede alınması gerektiğini söyledi. Yangın anında araç ve ekipmanla kısa sürede müdahale ettiklerini belirten Tiryaki, "Çıkması ihtimal olan orman yangınlarına karşı 100 bin gönüllü 20 bin orman genel müdürlüğü personeline eğitim verildi. Türkiye genelinde 700 yangın söndürme havuzu var ve her yıl üzerine 60-70 kadar ekleme yapılıyor. Hava araçları sayısını Türk Silahlı Kuvvetleri ile protokol yaparak artırdık. İnsansız hava araçlarıyla sürekli ormanlarımız izleniyor. Yangınlarımızın ne yazık ki yüzde 90'ı insanlarımızın ihmalinden, çok az bir kısmı da kasıtlı meydana geliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARİbrahim LALELİ

2022-06-16 16:46:51



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