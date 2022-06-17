Orhan Okulu, Kırkpınar'a iddialı hazırlanıyor



ANTALYA, (DHA)Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, 2015 ve 2018'de altın kemerin sahibi olan Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Orhan Okulu, 1-3 Temmuz arasında 661'incisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iddialı hazırlanıyor.

Kampın çok verimli geçtiğini söyleyen Okulu, "Hedefimiz, Kırkpınar'da altın kemeri Muratpaşa'ya, Antalya'ya getirmek" dedi.

Antalya'da Kırkpınar hazırlıklarını sürdüren 33 yaşındaki sporcu, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Okulu, Kırkpınar'a sayılı günler kala kampta da son döneme girdiklerini ve yağlı antrenmanlara başladıklarını kaydetti. Sezonu herhangi bir sakatlık olmadan geçirdiğine dikkat çeken Başpehlivan, "Hedefimiz, Kırkpınar'da altın kemeri Muratpaşa'ya, Antalya'ya getirmek. Bu süreçte maddi ve manevi yanımızda olan Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Ağabey kardeş gibiyiz" diye konuştu.

Diğer yandan, Başpehlivan Okulu ve antrenör Kemal Yılmaz, Başkan Uysal'ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette kısa bir sezon değerlendirmesi yapılırken Başkan Uysal, yakın zamanda antrenmanı ziyaret edeceğini belirterek, Kırkpınar'da Başpehlivan Okulu'ya başarı diledi.

11 YAŞINDAN BU YANA KIRKPINAR'DA

Okulu, Kırkpınar er meydanına ilk kez 11 yaşındayken Minik-1 boyda çıktı. 2004'te antrenör Kemal Yılmaz'la çalışmalara başlayan Okulu, 2012'de Başaltı soylarında birincilik alarak başpehlivan olarak güreşmeye başladı. 2015'te, 654'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Türkiye Başpehlivanı olan Okulu, 2018'te 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek ikinci kez altın kemeri kazandı. Okulu, geçen yıl yapılan 660'ıncı güreşlerde ise ilk dörde girme başarısı gösterdi.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Orhan Okulu'nun antremanda ısınma hareketleri yaparken

Yağlanmış halde antreman güreşleri yaparken

RÖP: Orhan Okulu ile röportaj

Antremandan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya

2022-06-17 11:36:25



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