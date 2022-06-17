Antalya’da YKS adaylarına toplu ulaşım desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları 1819 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak aday, veli ve görevlileri ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten hafta sonu yapılacak YKS sınavlarına katılacak adaylara ve görevlilere toplu ulaşım desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve raylı sistem araçları 1819 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılacak adaylar, veliler ve görevlilerin sınav yerlerine kolay ulaşım sağlamaları amacıyla ücretsiz olacak. Aday ve görevlilerin bu imkândan yararlanmak için sınav giriş belgelerini veya görev belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

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