Sanat atölyesi kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri sergilendi

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı sanat atölyelerine devam eden kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru eserler yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Yüzlerce el emeğinin yer aldığı sergi açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şevki Mat, Belediye Başkan Yardımcıları, STK temsilcileri, muhtarlar, kursiyerler ve kursiyer yakınları katıldı. Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle 20212022 EğitimÖğretim yılında düzenlenen el sanatları kurslarının son sergisi, Okurcalar ve Avsallar Düğün Salonlarında açıldı. Sergilerin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kadınlarımızın elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Değerlerimizi hep birlikte yaşamak ve yaşatmak, özümüze sahip çıkmak toplum olarak bizim görevimizdir. Bizler bu kültürel mirasları çocuklarımıza aktarıp, onlarında kendi çocuklarına aktarmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bizi biz yapan ortak değerlerimizi, kültürel miraslarımızı devam ettirmek için her yıl düzenli olarak kurslar açıyor, eğitimler veriyoruz. Bu kurslarımızda yapılan yüzlerce el emeği ve göz nurunu da düzenlediğimiz yılsonu sergileriyle vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Kadınlarımızın emeklerini sağlık” dedi.



40 farklı kurstan yılda 3 bin vatandaş yararlanıyor

İpekeller ve Hanımeller atölyeleri, Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi, Mahmutlar, Kestel, Çıplaklı, Cikcilli, Avsallar, Okurcalar, Oba ve Konaklı mahallelerinde 40 farklı alanda açılan kurslarda, her yıl ortalama 3 bin kadın ücretsiz eğitim alıyor. Geçen hafta Alanya Belediyesi Kültür Merkezi, Mahmutlar ve Cikcilli düğün salonlarında yıl sonu sergisi açan Alanya Belediyesi, son iki sergiyi de Okurcalar ve Avsallar mahallelerinde açtı. Sergilerde nakış, dikiş, giyim, kozadan çiçek, tablolar, duvar süsleri, geleneksel el nakışı, dekoratif eşyalar, mutfak takımları, gelin bohçası, seccadeler, yorganlar, kırkyama, duş lifleri, başörtüsü, çini ve takı gibi el sanatları başta olmak üzere birbirinden şık yüzlerce el emeği ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

