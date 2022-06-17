6 çocuk babası adam 72 saattir kayıp

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Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gündür kayıp olan 6 çocuk babası şahıs, polis tarafından aranıyor.

Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle’de hurda eşya toplayarak geçimini sağlayan 38 yaşındaki Seven Loklok, salı günü “Antalya'ya gidiyorum” diyerek evden çıktı. Bir daha geri dönmeyen şahsın ailesi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, haber alınamayan Loklok için arama çalışması başlattı.

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