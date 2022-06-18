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Cinnet geçiren babaları tarafınan öldürülen iki kardeşin cenazeleri evden alındı Çocuklar olay yerinde, eşi hastane yolunda hayatını kaybetti Antalya'da cinnet geçiren baba 2 çocuğunu ve eşini öldürdü, aynı silahla intihara teşebbüs etti

İHA

Cinnet geçiren babaları tarafınan öldürülen iki kardeşin cenazeleri evden alındı Çocuklar olay yerinde, eşi hastane yolunda hayatını kaybetti Antalya'da cinnet geçiren baba 2 çocuğunu ve eşini öldürdü, aynı silahla intihara teşebbüs etti

Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet geçiren babanın av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü 3 yaşındaki ve 7 aylık iki çocuğun cenazeleri evden alındı. Hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden annenin cenazesi morga kaldırılırken olay sonrası aynı tüfekle intihara teşebbüs eden babanın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay, Serik İlçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Muti(25), cinnet geçiren evde bulunan av tüfeği ile 3 yaşındaki kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata ve eşi Selda Muti'ye (26) ateş etti ardından aynı tüfekle kendini vurarak intihar etmek istedi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı olan anne Selda Muti ve baba Onur Muti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selda Muti'de yolda hayatını kaybederken Onur Muti Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Onur Muti'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Evden iki av tüfeği çıkarken olay yerinde Jandarma ekipleri ve Savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından 3 yaşındaki Beyhan Su ve 7 aylık kardeşi Ata'nın cenazeleri aynı tabuta evden alındı. Onur Muti'nin bölgedeki bir mermer ocağında usta olarak görev yaptığı, eşi Selda Muti'nin ise ev hanımı olduğu öğrenildi. Evde bulunan iki av tüfeği ise jandarma tarafından el incelenmek üzere el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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