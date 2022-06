Akdeniz Üniversitesi’nden 10 bin öğrenci törenle mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi 20212022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde yaklaşık 10 bin öğrenci mezun oldu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Mezunlarımızla 180 bin kişilik büyük bir aileyiz. Yaşamınız boyunca bu ailenin bir parçası olduğunuzu asla unutmayın.” diye konuştu. T



40'ıncı yıl gururu

Akdeniz Üniversitesi’nin 40. yılını kutlayan Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, “Yüksek eğitim kurumlarımızın en önemli kurumlarından olan Akdeniz Üniversitesi eğitimde ve bilimde öncü, araştırma ve geliştirme odaklı, girişimci ve bilimsel yönüyle evrensel düzeyde eğitim öğretim ve bilimsel üretim yapan kaliteye önem veren ülkemizin en önemli kurumlarından biridir. Akdeniz Üniversitesi Türkiye’de bir marka olmuştur.” dedi. Mezun olan öğrencileri tebrik eden Vali Sezgin, anne babalara da evlatlarına verdikleri emekten dolayı teşekkür etti.



180 bin kişilik aile

Pandeminin ardından gerçekleştirilen ilk genel mezuniyet töreni olduğunu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bu yıl 40’ıncı yılımızı kutluyoruz. 40 yıldır emek emek büyüttüğümüz bu çınarın gölgesinden çok değerli akademisyenler geçti, çok başarılı öğrenciler yetişti. Bugün de 10 bin öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olmak sadece bir belgeye sahip olmak değildir, üyelerini çok önemseyen bir topluluğa dahil olmaktır. Biz Akdeniz Üniversitesi olarak hocalarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızla 180 bin kişilik büyük bir aileyiz. Yaşamınız boyunca bu ailenin bir parçası olduğunuzu asla unutmayın. Yaşamınızın her anında Akdenizli olma ruhu yanınızda olsun.” ifadelerini kullandı.

Aldığınız diplomalar sizlere yeni bir hayatın kapılarını açacak diye Rektör Özkan “Ancak temel anahtar kendinize kattığınız değer olacaktır. Dünya büyük bir hızla değişiyor. Bu değişimle birlikte mesleklerde ve iş yapış şekillerinde de dönüşüm yaşanıyor. Kendini geliştiren, araştıran, sorgulayan, yenilikçi, girişimci, bilgiyi işleyen, yeteneklerini kullanabilen, çözüm odaklı insan kaynağı ise her dönemin temel ihtiyacıdır. Sizler de Akdeniz Üniversitesi mezunları olarak geleneksel yöntemler yerine mesleğinize inovatif yaklaşımlarla değer katmaya ve Üniversitemizin ‘Eğitimde ve Bilimde Öncü’ misyonunu her alanda sürdürerek alanınızın öncüsü olmaya çabalayın.” şeklinde konuştu.



Akdenizli olmanın farkını gösterin



“Artık hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Üniversite eğitiminizi tamamlıyorsunuz ancak öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir.” ifadelerini kullanan Rektör Özkan, “Mesleğinizi yerine getirmek için Türkiye’nin ve hatta dünyanın dört bir yanına dağılacaksınız. Eğitim, tarım, ekonomi, mühendislik gibi her biriniz farklı bir alanda insana, hayata dokunan işler yapacaksınız. Sorumluluğunuz büyük çünkü vatana, millete layıkıyla hizmet etmek bu ülkenin evlatları olarak hepimizin en önemli görevidir. Nerede, hangi iş dalında olursanız olun işinizi en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğinize ve bulunduğunuz konumlarda Akdeniz Üniversitesi mezunu olarak işaret edileceğinize inancım tam. Sizler ülkemizin en büyük gücüsünüz. Çünkü ülkemizin geleceği sizler gibi ufku açık, donanımlı, çalışkan, ilkeli gençlerimizin gayret ve çabalarıyla şekillenecek.” dedi.



Sürpriz evlilik teklifi

Kemer Denizcilik Fakültesi Fakülte Birincisi Gülce Güçlü ve Uluslararası öğrencileri temsilen konuşan Mühendislik Fakültesi Elektrik/Elektronik Bölümü Mezunu Begüm Kudainazarova, aldıkları eğitim nedeniyle Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dilediler. Törenin sürprizi ise Su Ürünleri Fakültesi’nde yaşandı. Fakültesini birincilikle bitirerek törende yaş kütüğe plaket çakan Gamze Yapıcı’ya, tam bu sırada okul arkadaşı Mehmet Şimşir diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Büyük heyecan yaşayan ve göz yaşlarını tutamayan Gamze Yapıcı, sürpriz teklife ‘evet’ dedi. Genç çifti ilk kutlayan isim ise diplomalarını teslim eden Prof. Dr. Murat Turhan oldu. Tören DJ Cenk Bayrak’ın performansı ile sona erdi. Mezuniyet sevinci yaşayan gençler bu mutluluklarını dans ederek kutladı.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumunda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim Diler, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, fakülte dekanları, meslek yüksek okulu müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

