Çöp konteynerini yolun ortasına çekip, kaybolan cep telefonunu sürücülere sordu Alkollü şahsın o anları güvenlik kamerasına yansırken, eğlence mekanı çalışanı “Çok fazla içmeyelim, sonu böyle oluyor’ uyarısında bulundu

Antalya’da bir eğlence mekanında alkol alan şahıs, yol ortasına çöp konteynerini çekip araçlara zor anlar yaşattı. Alkollü şahsın kaybolan cep telefonunu sürücülere sormak için böyle bir eylem yaptığı belirtilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme çalışanlarından Serhat Urla, “Çok fazla içmeyelim, sonu böyle oluyor” diyerek uyarıda bulundu.

Muratpaşa ilçesi Opera Kavşağı’nda ismi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, çöp konteynerini yolun ortasına sürükleyerek getirdi. Şişeleri de konteyner üzerine koyan şahıs, akan trafiğe aldırış etmeden sigara içip alkol aldı. Büyük şaşkınlık yaşayan sürücüler, zaman zaman da zor anlar yaşadı. Uzun süre yol ortasında duran adam, yoldan geçen trafik polisinin uyarısıyla yoldan ayrıldı. Çöp konteyneri ise yerine konuldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu ve bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



“Çok fazla içmeyelim, sonu böyle oluyor”

Şahsın bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra cep telefonunu kaybettiği ve yoldan geçen sürücülere cep telefonunu sormak için böyle bir eylem yaptığı ortaya çıktı. Eğlence mekanı çalışanlarından Serhat Urla, şahsın ilk olarak mekanlarına geldiğini ve bir süre alkol aldığını anlattı. Urla, "Çıkarken telefonunu motosikletin üzerine bırakmış. Çöp konteynerini yolun ortasına çıkartıp, alkol şişesini üzerine koydu. ‘Telefonum nerede’ diye bağırıyordu. Telefonu motosikletin üzerinde bulup, yan marketteki arkadaşa teslim ettik. Çok fazla içmeyelim, sonu böyle oluyor” dedi.

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