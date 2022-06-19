Laf atıp sarkıntılık yapmaktan yakalandı, 2 adet bisiklet çaldığını itiraf etti Sarkıntılık yüzünden ifade verirken bisiklet hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadına laf atarak sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüphelinin, 2 ayrı bisiklet hırsızlığının şüphelisi olduğu belirlendi. Çoğunluğu hırsızlıktan olmak üzere 9 ayrı suç kaydı bulunan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Y.P. isimli şahıs, 10 Haziran tarihinde Demokrasi Bulvarında evine gitmekte olan bir kadının yanından bisikletle geçerken lafla sarkıntılık yaptı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkez Amirliği Suç Araştırma Birimi ekibi tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanan Y.P. isimli şüphelinin, 2 ayrı bisiklet hırsızlığı olayının da faili olduğu belirlendi.

Laf atmak suretiyle sarkıntılık olayının şüphelisi olarak Şelale Polis Merkezine getirilen Y.P.’nin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 9 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.



Cumaya gitmek için hazırlandı, bisikletini yerinde bulamadı

Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet etmekte olan Satranç Eğitmeni Hüseyin Yazıcı, Cuma namazına gitmek için apartmanın zemin katındaki depoya indiğinde bisikletinin koyduğu yerde olmadığını gördü. Depoyu tamamen arayan Hüseyin Yazıcı, bisikletini bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine çalıntı ihbarında bulundu.

Polis telsizinden geçilen bisiklet hırsızlığı için olay yerine ekip sevk edilirken, Şelale Polis Merkezi’nde lafla sarkıntılık şüphelisi olarak bulunan Y.P., bisikleti gece kendisinin çaldığını ve Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Denetimli Serbestlik Bürosu’nun yanındaki apartmanın altına sakladığını itiraf etti. Y.P. ayrıca aynı mahallede bir başka bisiklet hırsızlığını da gerçekleştirdiğini itiraf ederken, Kasaplar Mahallesi’nde bir evin arka kısmına bırakılan 3 adet bisiklet ile kendisinin ilgisi olmadığını söyledi.

Y.P.’nin itirafının ardından Denetimli Serbestlik Bürosu yanındaki adrese gelen ekipler, bisikleti bularak sahibine teslim etti. Bisikletini kısa sürede teslim alan Hüseyin Yazıcı, gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı emniyet güçlerine teşekkür etti.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.P. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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