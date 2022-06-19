Boylarından büyük işi başardılar

Muratpaşa Belediyespor 13 yaş basketbol takımı, kendilerinden bir yaş büyük takımlarla mücadele ettiği ligi, 2’nci tamamladı. Sadece 1 yenilgi alan takım, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı ziyaret etti.
Eski milli basketbolcu Erdem Türetken’in baş antrenörlüğünde, Türkiye Basketbol Federasyonu Antalya Ligi’nde 1018 yaş arası 6 ligde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, 14 yaş grubunda eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. 13 yaş grubuyla U14 liginde mücadele eden Muratpaşa, 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı ve ligde 2’nci oldu. Başarılı sporcular, madalyaları ve kupalarıyla Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, gençleri kutlarken elde ettikleri başarının birçok genç sporcu için örnek olduğunu söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.