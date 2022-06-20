Meis Adası’ndan dostluğa kulaç atacaklar “Likya Kaş Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali” başlıyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde iki yıllık pandemi arasından sonra bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek olan “Likya Kaş Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali”, 2426 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Kaş Belediyesince düzenlenen festival çerçevesinde kültür ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra konserler, geleneksel yemek ve yüzme yarışmaları yer alacak. İlk gün açılış kortejiyle başlayacak festivalde, Cumhuriyet Meydanı’nda protokol konuşmaları yapılacak. Kaş Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibince folklor gösterileri sunulacak. Geleneksel Türk El Sanatları ve Uluslararası Karma sergileri açılacak. Akustik müzik konseri verilecek. Festival akşamında Antik Tiyatro’da “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Festivalin ikinci günü, bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Geleneksel Kaş Yemek Yarışması” yapılacak. Sokak etkinlikleri ve kısa film gösterimi seyirciyle buluşacak. Aynı gün akşam, konser programında pop müzik şarkıcısı Hadise, Kaş Limanı’nda sahne alacak.

Son günde ise bu yıl 16’ncısı düzenlenen “Meis Kaş Yüzme Yarışması”nda yüzücüler dostluğa kulaç atacak. Yunanistan’ın Meis Adası’ndan başlayıp, Kaş Limanı’nda tamamlanacak yarışmanın sonunda ödül töreni gerçekleşecek. Festival, akşam Antik Tiyatro’da Senfoni Orkestrası konseriyle sona erecek.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri Likya Kaş Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ne, korona virus salgını nedeniyle iki yıl ara verdiklerini hatırlattı. Bu yılki festivalin coşku içinde yaşanmasını temenni eden Başkan Mutlu Ulutaş, etkinliğe tüm halkın davetli olduğunu belirtti.

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