Ana caddeye kontrolsüz çıkıp kamyonete çarptı, olay yerinden kaçtı :1 yaralı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Antalya’da caddeye kontrolsüz çıkan otomobil kamyonete çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Kazada kamyonete bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güven Yıldız idaresindeki 33 SER 477 plakalı kamyoneti ile otogara doğru seyir halindeyken sürücünün ismi belirlenemeyen 81 DY 565 plakalı otomobil ara yoldan bir anda caddeye çıkmasıyla çarpıştı. Kamyonete orta kısmından vuran otomobil orta refüjdeki tabelayı da yerinden söktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetteki bulunan ve ismi belirlenemeyen bir kişi yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken otomobil sürücüsünün olay yerinde firar ettiği öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde ilerleyen kamyonete ara yoldan çıkan otomobilin çarptığı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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