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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor bisiklet takımı Denizli'den madalyayla döndü

İHA

Antalyaspor bisiklet takımı Denizli'den madalyayla döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Antalyaspor bisiklet takımında pedal çeviren sporcu Nuri Acar, altın madalyanın sahibi oldu
Denizli’de düzenlenen yarış, 1718 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Dört sporcu ile şampiyonaya katılan Antalyaspor bisiklet takımı sporcularından Nuri Acar, ilk gün düzenlenen zamana karşı yarışı etkili bir performans ortaya koyarak 1. tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı yarışta performans gösteren takım sporcularından Devrim Ardıç 5. olurken Haşim Köksal ise 7. oldu.
Etkinliğin son günü düzenlenen yol yarışında kırmızı beyazlı sporculardan Nuri Acar 4., Devrim Ardıç 5., Haşim Köksal 6. ve Enver Yaşar 7. olarak elde ettikleri takım klasmanı 2.liği ile ikinci günde de Antalyaspor adına kürsüde yer alma başarısını gösterdiler.
Yarışların ardından açıklama yapan Antalyaspor bisiklet takımı sorumlusu Devrim Ardıç, yakında düzenlenecek yeni yarışlarda çok daha iyi dereceler elde etmek için var güçleri ile çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.
Antalyaspor bisiklet takımı Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz tarihinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenecek yol yarışlarına beş sporcu ile katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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