Antalya'da 1 ay önce evlenen kadın, kazada hayatını kaybetti

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KorkuteliFethiye Karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli’den Antalya istikametine giden Ebubekir A. idaresindeki 07 BEB 60 plakalı otomobil, dün gece 22.30 sularında KorkuteliFethiye Karayolu İmrahor Mahallesi çevreyolunda kontrolsüz kavşakta bisiklet ile karşıdan karşıya geçen Ayşegül Ö.’ye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Ayşegül Ö., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Ebubekir A., polis tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Ayşegül Ö.’nün 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

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