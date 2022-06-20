Kepez’in 12 kütüphanesi tamamlandı

Kepez'de vaat edilen 16 kütüphanenin 12’si tamamlanarak, kapılarını kitapseverlere açtı.

Kepez Belediyesi, tamamlanan 12 kütüphaneyi kitapseverlerin hizmetine açtı. Özellikle Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Kepez’in kütüphaneleri öğrencilerle doldu taştı. Öğrenciler gelecek hedeflerini belirleyecek sınavlara Kepez’in kütüphanelerinde hazırlandılar.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2023 yılı 29 Ekim tarihine kadar Kepez'e 16 kütüphane hedefiyle çıkılan yolda 12 kütüphaneyi tamamlayarak, gençlerin, çocukların ve kitap tutkunlarının hizmetine sunduklarını söyledi. Her bir kütüphanenin ince bir zevkin ürünü olduğu belirten Başkan Tütüncü, “Bu kütüphanelerde on binlerce cilt kitabın arasında her yaştan hemşehrimiz yepyeni dünyalar keşfediyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz ve gençlerimiz de sıcacık bir mekanda, çalışmaya motivasyon eden bir ortamda ders çalışma fırsatı yakalıyor. Gençlere yıl boyu uygun bir çalışma ortamı sağladığımız bu kütüphanelerimizde onlara verdiğimiz hizmetler, gençlerin gelecek yolculuğunda onlara büyük bir katkı oldu. Biz en çok genç kuşakların belediyesiyiz ve onların yarınlarına olumlu etkiler yapacak hizmetler vermekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bütün gençlerimizin yolu, ufku ve bahtı açık olsun” dedi.



Kepez’e açılan 12 kütüphane

Millet Kıraathanesi Kütüphanesi, Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi, Cemil Meriç Kütüphanesi, Osman Gazi Semt Konağı Kütüphanesi, Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Kütüphanesi, Varsak Kütüphanesi, Orhan Gazi Semt Konağı Kütüphanesi, Amir Ateş Semt Konağı Kütüphanesi, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kütüphanesi, Duacı Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi, Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi, Antalya Orman Kütüphanesi Kepez’da kapılarını okurlara açtı.

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılına vaat ettiği 16 kütüphane hedefini, 1 milyon kitap kapasiteli, aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği Gülveren Kütüphanesi ile taçlandıracak.

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