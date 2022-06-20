1 ay önce evlenen bisikletli Ayşegül, kazada öldü

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Adem DURMAZ/ KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Öz'e (24), otomobil çarptı. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Öz'ün, 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, KorkuteliFethiye kara yolunun İmrahor Mahallesi çevre yolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Denizli'den Antalya'ya giden Ebubekir A.'nın kullandığı 07 BEB 60 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşegül Öz'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Öz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayşegül Öz'ün, 1 ay önce evlendiği öğrenildi. Ebubekir A. da polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2022-06-20 13:40:17



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