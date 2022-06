Doçent Dr. Hüseyin Balıkçı: Yaz aylarında da burun estetiği ameliyatı olunabilir

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doçent Dr. Hüseyin Balıkçı, kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da rinoplasti (burun estetiği) ameliyatlarının sorunsuz bir şekilde yapılabileceğini söyledi. Doçent Dr. Balıkçı, kanama, ağrı, enfeksiyon ve iyileşme süreci açısından kış ve yaz ayları arasında fark olmadığına dikkati çekti.Doçent Dr. Hüseyin Balıkçı, rinoplasti ameliyatı olmaya karar veren kişilerin ameliyattan en az 10 gün öncesine kadar kan sulandırıcı özelliği olan aspirin ve türevi ilaçları kullanmaması gerektiğini belirtti. Kiraz mevsimine de dikkat çeken Doçent Dr. Balıkçı, kirazın kan sulandırıcı özelliği olduğunu, ameliyattan önceki 10 gün hastaların kiraz yememesi gerektiğini vurguladı. Doçent Dr. Balıkçı, Covid-19 geçiren hastaların da iyileştikten sonra ameliyat için 2-3 ay kadar beklemelerini tavsiye ettiklerini aktardı.Rinoplasti ameliyatının ortalama 3 saat süren sanatsal bir ameliyat olduğunu vurgulayan Doçent Dr. Balıkçı, ameliyat sonrası ilk 2 günün biraz zor geçebileceğini, ikinci günden sonra hastaların kendilerini her geçen gün giderek daha iyi hissedeceğini söyledi. Son teknolojik gelişmelerle birlikte piezo rinoplastinin de yaygın kullanım alanı bulduğunu belirten Doçent Dr. Hüseyin Balıkçı, piezo cihazıyla burun kemiklerinin ultrasonik titreşimler aracılığıyla hassas bir şekilde şekillendirilebildiğini aktardı. Piezo kullanılan hastalarda genellikle şişlik ve morluk olmadığını vurgulayan Doçent Dr. Balıkçı, iyileşme sürecinin ilk 6 ayda yüzde 80 oranında tamamlandığını, tam iyileşmenin 2 yıla kadar uzayabildiğini söyledi.'YAZ AYLARINDA DA AMELİYAT YAPILABİLİR'Yılın her döneminde rinoplasti ameliyatı yaptıklarını aktaran Doçent Dr. Hüseyin Balıkçı, "Yazın insanlar daha çok ameliyat olmak istiyor. Çünkü yaz mevsimi tatil mevsimidir. Öğrenciler, öğretmenler ve kamu çalışanları adına daha uygun bir süreç. İyileşme sürecini atlatabilmeleri için uygun bir zaman aralığı var. Senelik izinler de genellikle yaz aylarında kullanılıyor ve bu süreç ameliyat için gayet uygun. Rinoplasti yılın her döneminde yapılabildiği gibi yaz aylarında da elbette yapılır" dedi.AMELİYAT SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERRinoplasti ameliyatı sonrasında hastaların dikkat etmesi gereken hususları anlatan Doçent Dr. Balıkçı, şöyle konuştu:"Ameliyattan sonra oluşacak morluk ve renk değişiklikleri direkt güneş ışınlarına maruz kaldığı zaman kalıcı bir pigmentastona sebebiyet verebilir. Bu yüzden hastalarımıza ekimozlar tamamen geçene kadar 2-3 ay boyunca direkt güneş ışınlarına maruz kalmamalarını, güneşlenmemelerini tavsiye ediyoruz. Bu süreçte 50 faktör güneş kremi kullanmalarını, mümkün oldukça gölgede kalmalarını ve gerekirse şapka da kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Havuza ve denize girmelerini ilk 1 ay önermiyoruz çünkü enfeksiyona yatkınlık oluşturuyor. Burunda oluşabilecek herhangi bir enfeksiyon, yaptığımız ameliyatın sonuçlarını bozabilir. Güneş gözlüğü de yaz aylarının vazgeçilmezi. Ameliyat sonrasında erken dönemde kullanılırlarsa burnumuz deforme olabilir. Bu yüzden 3'üncü aydan itibaren paletsiz gözlüklere izin veriyoruz. Paletli gözlüklere ise 6'ncı aydan sonra izin veriyoruz. Ameliyattan 1 ay sonra hastalarımız burunlarını korudukları sürece dalış ve diğer su sporlarını yapabilirler. İlk 1 ay spor yapmalarını önermiyoruz. Çünkü eforla birlikte vücuttaki basınç artıyor. Bu basınç burundaki ve yüzdeki şişliği arttıracaktır. Dolayısıyla biz ağır sporları ilk 3 ay önermiyoruz. 1'inci aydan itibaren yürüyüş, hafif düz koşu gibi basit sporları yapabilirler."'YAZ AYLARINDA DAHA ÇOK KANAMA OLUR DİYE BİR VERİ YOK'Doçent Dr. Balıkçı, "Hastalarımız yaz aylarında çekinmeden rinoplasti ameliyatı olabilir. Yeter ki verdiğimiz talimatlara uyum göstersinler. Bunun dışında yazın veya kışın ameliyat olup olmama konusunda herhangi bir fark yok. Ameliyat olmamış kişilerde yaz aylarında burun kanaması daha sık görülür, kış aylarında daha az görülür ama burun ameliyatından sonra postoperatif (ameliyat sonrasına ait) kanama açısından yaz ve kış ayları arasında fark yoktur. Dolayısıyla adaylar her mevsim güvenle ameliyatlarını olabilir" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya

