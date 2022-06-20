Okullar kapandı, gençler Antalya sahillerini doldurdu



İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, okulların kapanması ile gençler de sahilleri doldurdu. Falezler bölgesinde kayalıklardan denize atlayanlar, arkadaşlarıyla eğlenip vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 70 kaydedildiği kentte sıcaktan bunalanlar, sahilleri doldurdu. Okulların kapanmasını fırsat bilen gençler de arkadaş gruplarıyla sahile akın etti. Falezler bölgesindeki kayalıklardan denize atlayan gençler, yaz tatilinin ilk günlerini arkadaşlarıyla eğlenerek geçirdi. Sıcaktan ve nemden bunalan tatilciler denizde serinlerken, bazıları ise güneşlenmeyi, sahil bandında bisiklet sürmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti. Konyaaltı sahilinde açılan rengarenk şemsiyeler de güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-06-20 13:52:40



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