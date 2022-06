Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'nin kurbanlık sıkıntısı yaşamayacağının altını çizerek, küçükbaş hayvanın 62, büyükbaşın ise 65 TL'den kilogram fiyatının belirlendiğini kaydetti. Yardımcı, geçen yıla oranla kurbanlık fiyatlarına yüzde 2530 oranında zam geldiğini bildirdi.

Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık durumu ve fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı yaklaşırken her zaman ortaya, ‘kurban yok, kurbanımız az’ şeklinde söylemlerin atıldığını dile getiren Yardımcı, böyle bir durumun ise söz konusu olmadığının altını çizdi.

Bu yıl canlı hayvan kilogram fiyatının küçükbaş 62, büyükbaş 65 TL olarak belirlendiğini kaydeden Osman Yardımcı, “Vatandaşımız gitsin rahat rahat kurbanını alsın. Ama kurbanı kesmek, pay etmek, parçalamak ayrı bir ücrete tabidir. Tabii ki kesimin, parçalamanın bir fiyatı pazarlık payı olur. Bu da üreticimize destek olsun” diye konuştu.



Yüzde 30 zam

Yardımcı, geçen yıla oranla bu yıl kurbanlıklara yüzde 2530 oranında bir zam olduğunu belirterek, “Diğer mamullere yüzde 200300 zam gelirken, ete yüzde 30 gelmiş çok büyük bir para değil. Bizim üreticimizde bunu yemle besliyor. Kurbancılık ayrı bir sektör, bunu bilmeleri gerek, kurbanla, besicilik, kesimlik hayvan ayrı bir sektör. Kurbancılık 11,5 sene beklemek zorunda kalıyor. Onun için ne vatandaşımız üzülsün, ne de esnafımız üzülsün. Tüm esnaflarımız kurbanda vatandaşa hizmet için hazır” diye konuştu.



"Büyük bir zam yok"

Küçükbaşın 250300 TL’ye kesiminin yapıldığını kaydeden Yardımcı, “Bugün pazara giden kişi canlı 50 kilo bile desen 3 bin 200, 3 bin 500 TL'ye küçükbaşını alabilir. Yani öyle büyük bir zam yok. Yani zannediyorlar ki kurbanı geçen sene aldık 3 bine bu sene alacağız 10 bine yok öyle bir şey. Her sene spekülasyon yapılır, ‘hayvan yok, kurban yok’ böyle bir durum yok. Kurbanda mal varlığımız, etimiz, hayvanımız yeterli. O hayvanları kesecek kasabamız da yeterlidir” ifadelerini kullandı.

Yardımcı, ithal kurbanlık gibi bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.



"AESOB Başkanı Dere ilk misafiri"

Öte yandan kısa süre önce Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanlığına seçilen Osman Yardımcı'ya ilk ziyareti, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere gerçekleştirdi. Dere, Yardımcı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, AESOB olarak desteklerinin her zaman devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.