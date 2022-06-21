Evde bahçede çiçek yetiştiriciliği ve bakımı eğitimi verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bahçe, bitki ve çiçekler ile yakından ilgilenen vatandaşlar için ücretsiz olarak Evde Bahçede Çiçek Yetiştiriciliği ve Bakımı Kursu düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hobi olarak bahçe ya da balkonda bitki yetiştirme ve bakımıyla ilgilenmek isteyenlere yönelik ücretsiz bir kurs programı düzenlendi. Konularında uzman teknik ekip tarafından verilen eğitimler Ekim ayından itibaren düzenli olarak gerçekleşecek.



Balkon ve bahçeler çiçek açacak

Yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları ile Antalya’yı güzelleştiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerle de evlerin, bahçelerin ve balkonların güzelleşmesine de aracı oluyor. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen Evde Bahçede Çiçek Yetiştiriciliği ve Bakımı Kursu’na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli Peyzaj Mimarları Büşra Can ve Mine Alp tarafından bitki seçimi, yer seçimi, saksı seçimi, saksı değiştirme kuralları, doğru toprak bilgisi, sulama, salon ve balkon bitkileri, kaktüssukulent, gübreleme, gübreleme miktarı ve organik gübre yapımı konularında bilgi verildi.



Ücretsiz eğitimler Ekim ayında başlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Hacıoğlu, bitki yetiştiriciliği ve bakımı konusunda vatandaşlardan gelen sorular ve yoğun talep üzerine böyle bir eğitim programı hazırladıklarını söyledi. Çiğdem Hacıoğlu, “Yaz tatili öncesinde herkes yazlıklarına ve yaylalarına gitmeden önce sizlerle tanışıp eğitim programı düzenlemek istedik. Ekim ayından itibaren salon bitkilerinden hobi bahçesi bakımına birçok konuda sizlere yardımcı olacağımız, ekonomik ve pratik bilgiler vereceğimiz düzenli eğitimlere başlayacağız” diye konuştu. Kursun sonunda katılımcılara Büyükşehir seralarında üretilen biberiye ve kekik fideleri verildi.

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