Rus kadın denizdeyken, para dolu çantası çalındı



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya tatile gelen Rus kadın turist Leonardo Elsgolts (25), denize girdiği sırada, içinde 2 bin TL ve 6 gümüş yüzük olan çantası çalındı.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Antalya Sahil Yaşam Parkı girişindeki plajda meydana geldi. Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen Leonardo Elsgolts, sevgilisi ve arkadaşıyla plaja geçti. Bir süre denize giren Elsgolts, döndüğünde içinde 2 bin TL, 6 gümüş yüzük, 1 akıllı bileklik ve kulaklığın bulunduğu çantasının olmadığını fark etti. Rus kadın, sahildekilerin desteğiyle polisten yardım istedi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, hırsız ya da hırsızları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Elsgolts, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-06-21 14:51:12



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