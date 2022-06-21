Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama çalışması 11'inci gününde



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22) için başlatılan aramakurtarma çalışmaları 11 gündür devam ediyor.

Manavgat'ın Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden Burundi uyruklu Ally Seifu Bukere ve Fahad Nsabimana (20), 11 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Akıntının şiddetiyle bir süre sonra yorulan 2 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Fahad Nsabimana'yı kurtarırken Bukere akıntıyla gözden kayboldu.

Haber verilmesiyle bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AFAD, Side Sualtı Arama Kurtarma, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıda ve ırmakta yapılan aramalardan sonuç alınmadı. Ally Seifu Bukere'nin bulunması amacıyla hem Köprüçay Irmağı'nda hem de kenarında yapılan aramalar, bölgede etkili olan yağışlı hava, suyun bulanık akması ve görüşü tamamen kapatması nedeniyle zaman zaman durduruldu. Dron da kullanılan çalışmalarda ırmağın akış istikametinde Bukere'nin cesedinin bulunabileceği noktalarda özel ekipmanlarla arama gerçekleştirildi. Irmağın içinde yapılan aramaların yanı sıra su üstü ve kenarında da yüzey aramaları yapıldı. Yüzey aramalarına Manavgat'tan AFAD gönüllüleri ve eğitimli köpekler de katıldı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Ally Seifu Bukere'nin cenazesine ulaşılamadı. Yetkililer aramaların devam edeceğini belirtti.

Burundili Ally Seifu Bukere'nin İstanbul'da bir şirkette çalıştığı, arkadaşıyla birlikte tatil amacıyla Antalya'ya geldiği ve rafting turuna katıldığı belirtildi. Olay günü çevredekilerin ırmağın çok tehlikeli olduğu yönündeki uyarılarına rağmen Bukere ve arkadaşının suya girdiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-06-21 15:10:50



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