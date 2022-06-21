Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı iddiasıyla dövüldü

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, halk plajındaki soyunma kabinlerinde üstlerini değiştiren kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu, bir genç tarafından dövüldü.
Konyaaltı sahilinde, kadınların üstlerini değiştirdiği soyunma kabini içlerinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu, bir genç tarafından yakalanarak dövüldü. Kendisini tokatlayan kişinin elinden kurtulmaya çalışan kimliği belirsiz gence, çevredeler de tepki gösterdi. Darbeden genç, cep telefonu kamerasıyla görüntü alan yabancı uyruklu gence, "Başa alır mısın, ne yaptığını söyler misin? Bağır, söyle; fotoğraflarını çektiğini söyle. Gel buraya gel, söyle 'Fotoğrafını çektim' de" diye bağırdı. İhbarla sahile gelen polis, görüntü çektiği ileri sürülen genci gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2022-06-21 15:12:41
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