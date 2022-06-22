Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp kendini yaralayan şahıs hastanede öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde cinnet geçirerek av tüfeğiyle 2 çocuğu ve eşini öldürüp kendini ağır yaralayan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Serik İlçesine bağlı Bozdoğan Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde geçtiğimiz Cuma günü akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Onur Muti (25), cinnet geçirerek evde bulunan av tüfeği ile 3 yaşındaki kızı Beyhan Su ile 7 aylık oğlu Ata ve eşi Selda Muti'ye (26) ateş etti ardından aynı tüfekle kendini vurarak intihar etmek istedi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı olan anne Selda Muti ve baba Onur Muti olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selda Muti'de yolda hayatını kaybederken Onur Muti Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Onur Muti, tedavisinin sürdüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Muti'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozdoğan Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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