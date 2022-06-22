AKMEK’in yıl sonu sergisine yoğun katılımlı açılış

AKMEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru el sanatları eserleri, ‘11. Geleneksel AKMEK Yıl Sonu Sergisi’ ile görücüye çıktı. ‘Narin Eller, Nadir İşler’ adıyla düzenlenen serginin açılışı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımlarıyla gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kala, meclis üyeleri, AKMEK kursiyerleri ve vatandaşların katıldığı serginin açılışında konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, meslek edindirme kurslarının 14. yaşında olduğunu belirterek, büyük bir heyecanla çıkılan yolda meslek edindirme konusunda son derece önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirdi. AKMEK kurslarını açıldığı günden bu yana çok önemsediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Bu kursumuz sayesinde biz meslek öğrettik, sanat öğrettik ve eğitim alan hanımefendiler içerisinden çok güzel başarı hikâyeleri yazanları gördük. Kendi işini kuranlar, ekonomiye emeğini kazandıranlar, aile ekonomilerine katkı yapanlar. AKMEK ile 14 yılda bunları gerçekleştirdik” diye konuştu.



“AKMEK Kepez’e bambaşka dünyalar açtı”

AKMEK’in kadınların sosyalleşmesine muazzam bir katkı sağladığını da bildiren Başkan Tütüncü, “Belki de hayatlarında ilk defa evden çıkıp, bizim kursumuza gelip, orada mahallenin dışında farklı bir sosyal çevreyle bir araya gelen hanımefendiler oldu. Biz bu kurslara katılım gösteren hanımefendiler ile birlikte geziler ve piknikler yaptık. Değişik eğlencelerle sürekli bir araya geldik. Şehir dışı geziler, kültür turları düzenlendik, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Kütüphanelerimize kitap topladık. Ellerinden tutulması ve desteklenmesi gereken çocuklara yardımcı olduk. Çocuklarımızın başını okşadık. AKMEK sadece meslek ve sanat üreten bir kurum değil, Antalya'nın hanımefendilerine, Kepez'e bambaşka dünyalar açan, yepyeni ilimler gösteren, güzel bir kardeşlik, muhabbet, dostluk temelli sosyal ortam oldu” dedi.



“AKMEK çocukların gönül dünyalarına da ulaştı”

AKMEK'in kurulduğu günleri hatırladığına da değinen Başkan Tütüncü, “2009 yılında tam da bugünlerde AKMEK Sakarya parkındaki köhne bir binanın tadil edilmesiyle ilk yolculuğuna başladı. Haziran 2009 yılı AKMEK'in ilk defa kayıt almaya başladığı tarih olarak kayıtlara geçmiştir. O günden bugüne bu manzara bana hep şunu hatırlatıyor. Birçok işler yaptık ama bunların bazıları çok daha anlamlı ve kıymetli. Bu yaptığımız işlerin içerisinde kadın hayatına dokunan, aileyi yücelten, çocukların gönül dünyalarına ulaşan, gençlerin hayallerini kuşatan çalışmalarımız bambaşka bir öneme sahip ” diye konuştu.



18 Temmuz’a kadar gezilebilecek

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından 11. Geleneksel AKMEK Yıl Sonu Sergisi kurdele kesimiyle açıldı. Başkan Tütüncü, açılışa katılan konuklarla beraber sergiyi gezdi, kursiyerlere belgelerini takdim etti. Örgüden takıya, ahşap boyamadan dikiş nakışa, iğne oyasına kadar birçok kıymetli el işinin yer aldığı ‘Narin Eller, Nadir İşler’ sergisi Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 18 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.