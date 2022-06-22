Yüzde 40 engelli adamı öldüresiye dövüp gözünden ettiler Alkol alıp sokakta bağırdığı iddiasıyla darp edilen adam sağ gözünü kaybetti Ramazan Turan Ordu: "Yüzde 40 engelliydim, artık yüzde yüz engelli oldum”

Antalya’da vefat eden babasının mezarını ziyaret etmek için mahallesine giden yüzde 40 bedensel engelli ve psikolojik rahatsızlığı bulunan adam, sokakta bağırdığı gerekçesiyle öldüresiye dövüldü. Sağ gözünü kaybeden ve hastanede tedavisi süren genç adam “Zaten engelliydim, yüzde yüz engelli oldum” derken, ablası da gözyaşlarına boğuldu.

Olay, geçtiğimiz perşembe gecesi Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzde 40 bedensel engeli ile psikolojik rahatsızlıkları bulunan Ramazan Turan Ordu (33), alkol alıp 10 yıl önce vefat eden babasının mezarını ziyaret etmek istedi. İddiaya göre mahallede bağırdığı için önce bir grup genç tarafından dövülen Ordu, ardından da 2 kişi tarafından darp edildi. Başından ve gözünden ciddi şekilde yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Sağ gözü dışarıya çıkan genç adam ameliyata alındı ancak gözü kurtarılamadı.

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