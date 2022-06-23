Çevre ödülünü 7’nci kez aldı Muratpaşa üst üste 7 kez ödüle layık görüldü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, üst üste 7’nci kez Muratpaşa’nın değer görüldüğü ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülünü Kocaeli Kandıra Seyrek Plajı’nda düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreninde aldı. Başkan Uysal, “Bu yıl da ödülü, komşularımız adına alıyoruz” dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) her yıl mavi bayrak programı çerçevesinde gerçekleştirilen çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirmesi sonucu verdiği ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülleri, 2022 Ulusal Mavi Bayrak ödül töreninde sahiplerine takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Muratpaşa Belediyesi, bu yıl da ödülün sahibi oldu.

Muratpaşa Belediyesi, böylece üst üste 7’nci kez ödüle uzanırken Başkan Uysal’a ödül Kocaeli Kandıra Seyrek Plajı’nda düzenlenen törende takdim edildi. Başkan Uysal, ödül dolayasıyla TÜRÇEV’e teşekkür etti. Muratpaşa Belediyesi’nin 5 mavi bayraklı plajı bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, çevre çalışmalarının artık bir meşru müdafaa alanı haline geldiğine dikkat çekti. Çevre için uygulanabilir çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Uysal, eğitim etkinliklerinin bunun önemli bir parçası olduğunu belirtti. Başkan Uysal, “Bu çerçevede attığımız adımların 7 yıldır ödüle değer görülmesi bizim için oldukça anlamlı. Tıpkı diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödülü, komşularımız adına alıyoruz” dedi.



Ödül getiren çalışmalar

Muratpaşa Belediyesi’nin, ödül almasını sağlayan çalışmalar arasında +0,5 Akdeniz’in Geleceği üst başlığında yapılan İklim Değişikliği Çalıştayı, Kaleiçi Yat Limanı deniz dibi temizliği ve envanter çalışması, Dünya Çevre Günü çerçevesinde geri dönüşüm ve atıklarla ilgili farkındalık oluşturmak için yapılan canlı heykel performansları, çevre dostu enerji sistemleri yer alıyor.

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