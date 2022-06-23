Ukraynalı yüzücüden 2 altın madalya

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün desteklediği Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Virchenko, Para Yüzme Dünya Şampiyonası'ndan 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Ülkesindeki savaş nedeniyle Antalya'ya sığınan ve Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün desteğini alan Ukraynalı paralimpik milli yüzücü Oleksii Virchenko, Para Yüzme Dünya Şampiyonası'ndan 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Son 3 aydır Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda günde çift antrenman yaparak Portekiz'in Madeira Adası'ndaki şampiyonaya hazırlanan Virchenko, 100 metre kelebekte ve 50 metre serbest stilde altın madalya, sırtüstü 100 metrede bronz madalya aldı. Kıdemli yüzme antrenörü Seyit Tunç'un hem arkadaşlık hem de çalıştırıcı desteğini alan Ukraynalı yüzücü, madalyalarını ülkesinde bıraktığı ailesi ve arkadaşlarına adadı.



Kepez'de yaşıyor

Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Koral Berkin Kutlu, Emine Avcu, Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ'dan oluşan Türkiye Milli takımının 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığı şampiyonaya ailesinden uzakta katılan Virchenko, 3 Nisan'da ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmişti. Kepez'deki akrabalarının yanında kalan Virchenko, yaşadığı her türlü olumsuzluğa rağmen, paralimpik oyunlarından sonra en büyük para yüzme organizasyonu olan şampiyonaya 70 ülkeden yaklaşık 600 sporcu arasına girdi. Virchenko, şampiyonanın ardından ülkesine döndü.

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