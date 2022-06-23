Korkuteli’nde “Güvenli Düğün Projesi” toplantısı

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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri, düğün gibi etkinliklerde silah atılması sonucu can kayıplarını önlemek amacıyla Güvenli Düğün Projesi toplantısı gerçekleştirdi.

Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Güvenli Düğün Projesi çerçevesinde düğün, nişan, asker eğlencesi gibi etkinliklerde silah atılmaması, can kayıplarının önlenmesi amacıyla icra edilen faaliyet, 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Korkuteli İlçe Kaymakamı Resul Özdemir, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve mahalle muhtarlarının katılımları ile gerçekleştirilen faaliyette, düğün yerlerine asılmak üzere hazırlanan afişler muhtarlara dağıtıldı.

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