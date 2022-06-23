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Antalya'da yeni evine kavuşan yangınzedenin sevinç gözyaşları Yangında 870 evin zarar gördüğü Manavgat'ta 580 evin inşaatı devam ederken, tamamlanan evler yangınzedelere teslim ediliyor Yangında evi ve eşyaları yanan Durdu Cengiz, yeni evinde eşyalarının kurulumu yapılırken gözyaşlarını tutamadı Yeni evlerine geçecek vatandaşlara Türk Kızılayı tarafından koltuk takımı, mutfak masası, yatak grubu ve gardıroptan oluşan eşyalar teslim edildi

İHA

Antalya'da yeni evine kavuşan yangınzedenin sevinç gözyaşları Yangında 870 evin zarar gördüğü Manavgat'ta 580 evin inşaatı devam ederken, tamamlanan evler yangınzedelere teslim ediliyor Yangında evi ve eşyaları yanan Durdu Cengiz, yeni evinde eşyalarının kurulumu yapılırken gözyaşlarını tutamadı Yeni evlerine geçecek vatandaşlara Türk Kızılayı tarafından koltuk takımı, mutfak masası, yatak grubu ve gardıroptan oluşan eşyalar teslim edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen sene 870 evin zarar gördüğü yangında evlerini kaybeden vatandaşlar, felaket bir yılını doldurmadan yeni evlerine kavuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanan evler törenle hak sahiplerine teslim edildi. Kızılay tarafından yeni evlerinde kullanılmak üzere dağıtılan eşyaları görünce gözyaşlarını tutamayan Durdu Cengiz, "Başta devletimiz ve Kızılay olmak üzere yardım eden herkesten Allah razı olsun” dedi.
28 Temmuz 2021 tarihinde Yeniköy Mahallesi’nde çıkan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketinin yaşandığı Manavgat’ta yangının yıldönümüne kısa bir süre kala yangınzedelere verilecek evlerin yapımı bir taraftan hızla devam ederken, tamamlanan evler de hak sahiplerine teslim ediliyor. Yangından en fazla etkilenen mahallelerden olan Demirciler’de vatandaşlara teslim edilen evlere Türk Kızılayı tarafından koltuk takımı, mutfak masası, yatak grubu ve gardıroptan oluşan eşyalar teslim ediliyor.
Yangında evi ve eşyaları tamamen yanan Durdu Cengiz, yeni yapılan evinde eşyalarının kurulumu yapılırken basın mensuplarına duygularını aktardı. Yangında her şeylerinin yandığını belirten Durdu Cengiz, “Yangının ardından devletimiz ve yardımseverler bizim her şeyimizle ilgilendi. Konteyner ve eşyalar verildi. Evimizin inşaatına da kısa sürede başlandı ve yapılarak teslim edildi. Bugün de Kızılay tarafından eşyalarımız getirildi. Başta devletimiz ve Kızılay olmak üzere yardım eden herkesten Allah razı olsun” dedi. Cengiz, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

“12 milyonu nakit 15 milyon lira destek verdik”
Yangının başlamasıyla birlikte Kızılay olarak hemen harekete geçtiklerini belirten Kızılay Manavgat Şube Başkanı Pınar Kapukaya ise, “Kızılay olarak milletimizin destekleriyle yangından etkilenen vatandaşlarımızın her an yanlarında olduk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yangın felaketini yaşayan vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Kızılay olarak yangının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala sahadayız. Vatandaşlarımızın evlerindeki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bugüne kadar 12 milyonu nakdi olmak üzere yaklaşık 15 milyon lira destek verdik” diye konuştu.

“Bizim gücümüz bu evlerin demirlerini bile almaya yetmez”
Yangınzedelerden Şevki Öz, yangında evinin ve tarım aletlerinin yandığını belirterek, “Kısa sürede evlerimizi teslim aldık. Evlerimiz çok güzel. Bizim kendi imkânlarımızla böyle bir eve sahip olmamız hayaldi. Bizim gücümüz bu evlerin demirlerini bile almaya yetmez. Allah devletimizden ve yardımseverlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.
Köylerinde 80 hanenin yandığını, bunlardan 50 tanesinde insanların yaşadığını belirten Demirciler Muhtarı Hüseyin Demir, “Devletimiz ilk etapta konteynerler dağıtarak yaraları sardı. Evlerin yapımına hemen başlandı. Yapılanlar peyderpey teslim edilirken, diğerlerinin inşaatı devam ediyor” dedi.
Yangında 870 evin zarar gördüğünü, 580 evin inşaatının devam ettiğini belirten AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol ise, “Devletimiz, milletimizin de destekleriyle yaraları kısa sürede sarmayı başardı. Şu an 21 tane ev sahiplerine teslim edildi. 100 dolayında ev de tamamlandı ve teslim aşamasına geldi. İnşallah yıldönümünde bu evler teslim edilecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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