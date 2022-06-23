Alanya’da yoga etkinliğinde buluştular

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Yoga Eğitmeni Tatiana TsurkoUslu işbirliğinde yoga etkinliği yapıldı.

Kestel Çim Sahada özel bir yoga seansı düzenlendi. 21 Haziran Dünya Yoga günü çerçevesinde düzenlenen etkinliğe onlarca yerli ve yabancı vatandaş katıldı. Etkinlikte, çimlerin üzerine matlar serildi ve Yoga Eğitmeni Tatiana TsurkoUslu eşliğinde seans gerçekleştirildi. Etkinlikte nefes egzersizi, beden ve nefes bütünlüğü, doğru ve dengeli beden duruşu gibi çalışmalar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.