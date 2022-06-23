Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da miras anlaşmazlığı nedeniyle ablası Gülderen Çelik'i (52) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Kutlay Çelik (48), 'kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 yıl ceza aldı.

Olay, 12 Aralık 2021'de Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. Kars'tan Antalya'ya gelip oto yıkamacıda çalıştığı belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayarak ablasını tabancayla öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Gülderen Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Gözaltına alınan Kutlay Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Ziyaeddin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı ileri sürüldü.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Kutlay Çelik kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Tanığın dinlenmesinin ardından konuşan sanık Kutlay Çelik, olayın miras kavgası nedeniyle olmadığını, hatta annesi vefat ettikten sonra babası Ziyaeddin Çelik'e vekalet verdiğini aktardı. Kutlay Çelik, maktul Gülderen Çelik'in kendisine iftira attığını, yeğenine yönelik cinsel istismar uyguladığına dair dedikodu yaydığını ileri sürdü. Kutlay Çelik, "Ben iftiralarla 22 yıl boyunca diri diri mezara girdim. İftira atmasını ısrarla tekrarlaması üzerine sadece konuşma amaçlı gittim" dedi.

'24 SAAT ÜZERİMDE BULUNAN BİR SİLAHTI'

Cinayette kullanılan tabancayı 2011 yılından beri taşıdığını aktaran Kutlay Çelik, silahı memleketi Kars'tan aldığını, otobüste çantasının içine koyarak Antalya'ya geldiğini belirtti. Antalya'da bir oto yıkama ve otopark dükkanında çalıştığını, orada konteynerde kalması nedeniyle de silah taşıdığını öne süren Kutlay Çelik, "Gece gündüz araçları kontrol ettiğim için devamlı silahla geziyordum. 24 saat üzerimde bulunan bir silahtı. Hasımlarım olduğundan dolayı hep dolu taşırdım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 'kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 yıl ceza verdi. Çelik'in cezalarında indirim uygulanmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-06-23 15:34:19



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